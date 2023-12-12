Будивельник исключен из Суперлиги
Команда снялась с чемпионата
Департаментом организации и проведения соревнований Федерации баскетбола Украины рассмотрено обращение клуба Будивельник о прекращении участия в текущем розыгрыше Суперлиги.
Департаментом организации и проведения соревнований ФБУ решено:
- исключить команду БК "Будивельник" из состава участников Чемпионата Украины среди клубов Дивизиона "А" Суперлига сезона 2023-2024гг;
- результаты всех игр, сыгранных БК "Будивельник" в регулярном чемпионате Суперлиги сезона 2023-2024гг. (13 игр) по состоянию на 12.12.2023г., аннулировать. Соответственно, аннулированными должны быть и набранные и пропущенные очки команд в играх с командой БК "Будивельник" с начала регулярного чемпионата;
- статистику игроков, которую игроки получили во время игр с участием БК "Будивельник", оставить в силе;
- обновить турнирную таблицу соревнования с учетом принятых Департаментом решений.
На момент прекращения выступлений в текущем сезоне Суперлиги киевский Будивельник занимал второе место в турнирной таблице Суперлиги, имея в активе 10 побед в 13 сыгранных матчах.
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