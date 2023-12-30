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Милевский: Меня хотели подписать Порту и Фиорентина

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Миля - в стриме на Twitch

Милевский: Меня хотели подписать Порту и Фиорентина

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Артем Милевский организовал, вместе со своим другом Сергеем, новогодний стрим на платформе Twitch. Экс-форвард "Динамо" рассказал о своем нынешнем состоянии.

Я сейчас не пью. Чувствую себя прекрасно. Хотя, приезжайте, обсудим, если захотите. Но меня сейчас не тянет вообще, я очень рад этому. Доволен своим состоянием.

Сейчас не играю. У меня немного проблемы со здоровьем. Имею в виду ноги. Болят суставы. Когда все пройдет, то вернусь на поле. Какие-то благотворительные игры, принимать в них участие. Сейчас ноги не дают это сделать.

Также, Милевский рассказал о трансферах, связанных с его именем, которые так и не состоялись.

Не люблю на эту тему говорить. Сейчас опять скажут "Ай, что он там выдумывает". Я слышал, если это правда, то "Фиорентина". Было "Порту", "Фиорентина", то, что я знаю...

Ранее появлялась информация, что 38-летний Милевский прошел комплексную реабилитацию от алкоголизма в одной из столичных клиник, а после этого закодировался.

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Артем Милевский Динамо (Киев) Фиорентина (Флоренция) Порту (Португалия)
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Источник:
Timi_1010
Опубликовал: Виктор Иванчук
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