Гутцайт: Павелко в НОК уже нет, он переизбран. Протасов, я так понимаю, не вышел

Президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что президент УАФ Андрей Павелко вышел из состава национального олимпийского Комитета.

"Павелко уже нет, он уже переизбран. Если не ошибаюсь, где-то 20 ноября мы были на выборах в Днепре. Избрали Михаила Кошляка, президента федерации дзюдо, члена исполкома. Его переизбрали, он стал главой отделения в Днепропетровской области.

Протасов написал какое-то письмо, но, я так понимаю, он не вышел, как Андрей Шевченко. Это были политические заявления. Я знаю, почему это все происходило. Была конкуренция в Днепре, и так происходило против некоторых людей. Есть такие политические моменты внутри, когда ты знаешь почему это происходит", – сказал Гутцайт.