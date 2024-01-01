Гутцайт: Павелко в НОК уже нет, он переизбран. Протасов, я так понимаю, не вышел
Президент НОК рассказал о "футбольном" составе комитета
https://www.pravda.com.ua
Президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что президент УАФ Андрей Павелко вышел из состава национального олимпийского Комитета.
"Павелко уже нет, он уже переизбран. Если не ошибаюсь, где-то 20 ноября мы были на выборах в Днепре. Избрали Михаила Кошляка, президента федерации дзюдо, члена исполкома. Его переизбрали, он стал главой отделения в Днепропетровской области.
Протасов написал какое-то письмо, но, я так понимаю, он не вышел, как Андрей Шевченко. Это были политические заявления. Я знаю, почему это все происходило. Была конкуренция в Днепре, и так происходило против некоторых людей. Есть такие политические моменты внутри, когда ты знаешь почему это происходит", – сказал Гутцайт.
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