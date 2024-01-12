Украинская дебютантка ТБШ в первом раунде AО-2024 сыграет с шестым номером мирового рейтинга
В соперницах Стародубцевой – грозная Онс Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine
Юлия Стародубцева смогла пройти квалификацию Australian Open-2024, впервые получив право сыграть в основе турнира Большого Шлема. Всего на австралийском Грэндслеме будет семь украинок – это повторение национального рекорда.
В первом круге соревнования Стародубцева сыграет с грозной соперницей – неоднократной финалисткой ТБШ, шестым номером мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса.
Соперницы ранее не играли между собою на уровне WTA.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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