Украинская дебютантка ТБШ в первом раунде AО-2024 сыграет с шестым номером мирового рейтинга

Юлия Стародубцева смогла пройти квалификацию Australian Open-2024, впервые получив право сыграть в основе турнира Большого Шлема. Всего на австралийском Грэндслеме будет семь украинок – это повторение национального рекорда.

В первом круге соревнования Стародубцева сыграет с грозной соперницей – неоднократной финалисткой ТБШ, шестым номером мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса.

Соперницы ранее не играли между собою на уровне WTA.