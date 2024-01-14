Камбосос обещает Ломаченко настоящую войну на ринге

Австралийский легковес Джордж Камбосос (21-2; 10 КО) кратко прокомментировал новость об организации его поединка против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) за титул чемпиона мира по версии IBF. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Как можно ненавидеть бойца с таким резюме, настоящие бои, а не выборы, тебя не развлекают! Разве не за этим приходят поклонники бокса? Сразись с лучшими!! Давай Лома! Это будет настоящая война" – написал австралиец.