Камбосос обещает Ломаченко настоящую войну на ринге
Увидим, как ты держишь слово
Австралийский легковес Джордж Камбосос (21-2; 10 КО) кратко прокомментировал новость об организации его поединка против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) за титул чемпиона мира по версии IBF. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:
"Как можно ненавидеть бойца с таким резюме, настоящие бои, а не выборы, тебя не развлекают! Разве не за этим приходят поклонники бокса? Сразись с лучшими!! Давай Лома! Это будет настоящая война" – написал австралиец.
Напомним, что ранее
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