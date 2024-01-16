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Кройфф - лучший игрок 70-х по версии FourFourTwo, Блохин - 13-й

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Беккенбауэр и Мюллер - в тройке луших

Кройфф - лучший игрок 70-х по версии FourFourTwo, Блохин - 13-й

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Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов 1970-х годов.

Первую строчку рейтинга из 33-х игроков занял легендарный голландец Йохан Кройф, который защищал цвета клубов "Аякс" и "Барселона", а также сборной Нидерландов.

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На 13-е место рейтинга издания поставило экс-игрока "Динамо" и сборной СССР Олега Блохина.

"Вероятно, лучший полевой игрок, когда-либо представлявший Советский Союз. Олег Блохин выиграл 112 международных матчей и был назван советским футболистом года в 1973, 1974 и 1975 годах. Также получил "Золотой мяч" в 1975-м.

Основной игрок великого "Динамо" Валерия Лобановского, выигравшего Кубок обладателей кубков 1974/75. Форвард забил более 300 голов за клуб и страну", – пишет FourFourTwo.

Топ-10 игроков 70-х по версии FourFourTwo:

1. Иоханн Кройфф

2. Франц Беккенбауэр

3. Герд Мюллер

4. Карлос Альберто Торрес

5. Марио Кемпес

6. Йохан Нескенс

7. Жаирзиньо

8. Кевин Киган

9. Ривелино

10. Дино Дзофф…

13. Олег Блохин

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Олег Блохин Йохан Кройфф
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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Михаил Черныш
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