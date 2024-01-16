Кройфф - лучший игрок 70-х по версии FourFourTwo, Блохин - 13-й

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов 1970-х годов.

Первую строчку рейтинга из 33-х игроков занял легендарный голландец Йохан Кройф, который защищал цвета клубов "Аякс" и "Барселона", а также сборной Нидерландов.

На 13-е место рейтинга издания поставило экс-игрока "Динамо" и сборной СССР Олега Блохина.

"Вероятно, лучший полевой игрок, когда-либо представлявший Советский Союз. Олег Блохин выиграл 112 международных матчей и был назван советским футболистом года в 1973, 1974 и 1975 годах. Также получил "Золотой мяч" в 1975-м.

Основной игрок великого "Динамо" Валерия Лобановского, выигравшего Кубок обладателей кубков 1974/75. Форвард забил более 300 голов за клуб и страну", – пишет FourFourTwo.