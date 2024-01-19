Бурбас: Шевченко пока всячески избегает ответов на прямые вопросы относительно своей команды в УАФ
Андрей Николаевич продолжает свой предвыборный тур городами Украины
facebook.com/shevaofficial
Единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко продолжает свой предвыборный тур городами Украины.
Однако функционеру пришлось отменить свою поездку в Одессу, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Представителей Одессы, как и других южных регионов Андрей Николаевич вызвал на беседу к себе за круглым столом в Киеве.
Завтра (20 января) Шевченко посетит Харьков, где встретится с главами ассоциаций восточных областей. Также без пяти дней новый президент УАФ пока решил воздержаться от запланированных встреч с УПЛ и ПФЛ. Вернее перенес их на послевыборное время. Несмотря на то, что обе организации также являются постоянными коллективными членами УАФ с правом трех голосов на выборном конгрессе.
Также Бурбас пишет о том, что в разговорах со своим непосредственным электоратом Шевченко пока всячески избегает ответов на прямые вопросы относительно своей команды, с которой собирается реформировать наш футбол. Поэтому о будущей команде президента есть только кулуарная, но не официальная информация, которая, впрочем, пока что не выносится в СМИ.
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