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Бурбас: Шевченко пока всячески избегает ответов на прямые вопросы относительно своей команды в УАФ

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Андрей Николаевич продолжает свой предвыборный тур городами Украины

Бурбас: Шевченко пока всячески избегает ответов на прямые вопросы относительно своей команды в УАФ

facebook.com/shevaofficial

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Единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко продолжает свой предвыборный тур городами Украины.

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Однако функционеру пришлось отменить свою поездку в Одессу, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Представителей Одессы, как и других южных регионов Андрей Николаевич вызвал на беседу к себе за круглым столом в Киеве.

Завтра (20 января) Шевченко посетит Харьков, где встретится с главами ассоциаций восточных областей. Также без пяти дней новый президент УАФ пока решил воздержаться от запланированных встреч с УПЛ и ПФЛ. Вернее перенес их на послевыборное время. Несмотря на то, что обе организации также являются постоянными коллективными членами УАФ с правом трех голосов на выборном конгрессе.

Также Бурбас пишет о том, что в разговорах со своим непосредственным электоратом Шевченко пока всячески избегает ответов на прямые вопросы относительно своей команды, с которой собирается реформировать наш футбол. Поэтому о будущей команде президента есть только кулуарная, но не официальная информация, которая, впрочем, пока что не выносится в СМИ.

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Андрей Шевченко УАФ Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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