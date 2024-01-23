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Вацко – о своем якобы вице-президентстве в УАФ: Как правильно пишется слово - Пі###ж" или "Пи###ж?

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Вацко – о своем якобы вице-президентстве в УАФ: Как правильно пишется слово - Пі###ж" или "Пи###ж?

instagram.com/v.vatsko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал информацию СМИ о том, что он может стать одним из вице-президентов УАФ после выборов президентом Андрея Шевченко.

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"Это фото из моего нового кабинета в УАФ. Сижу и думаю как правильно пишется слово: "П####ж" или "П####ж"?" – написал Вацко в своем инстаграме.

Ранее сам Вацко сообщал, что одним из вице-президентов УАФ может стать главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Вацко – о своем якобы вице-президентстве в УАФ: Как правильно пишется слово - Пі###ж" или "Пи###ж? - изображение 1
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