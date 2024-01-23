Вацко – о своем якобы вице-президентстве в УАФ: Как правильно пишется слово - Пі###ж" или "Пи###ж?
Реакция Виктора
instagram.com/v.vatsko
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал информацию СМИ о том, что он
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Это фото из моего нового кабинета в УАФ. Сижу и думаю как правильно пишется слово: "П####ж" или "П####ж"?" – написал Вацко в своем инстаграме.
Ранее сам Вацко сообщал, что одним из вице-президентов УАФ может стать главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский боксер, потерпев первое в карьере поражение, потерял чемпионский титул
- Война переходит на другой этап: ВСУ получили новое дальнобойное оружие, - Источник
- Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
- Журналист: Чеферин просил Зеленского не сажать Павелко, Зеленский просил Чеферина ввести Шевченко в исполком УЕФА
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн