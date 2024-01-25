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"Это символично", - Григорий Суркис посетил конгресс УАФ и поздравил Зеленского с Днем рождения

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Счастья, здоровья, удачи и нашей общей победы ему

"Это символично", - Григорий Суркис посетил конгресс УАФ и поздравил Зеленского с Днем рождения

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат от ОПЗЖ, почетный член УЕФА, бывший президент УАФ и вице-президент УЕФА Григорий Суркис посетил Конгресс УАФ, на котором новым президентом организации был выбран Андрей Шевченко. Об этом с места событий передает корреспондент УАФ Алина Ерофеева.

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Среди прочего, в своей речи, Суркис поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Рождения.

"Отдельная благодароность президенту Украины Владимиру Зеленскому за его державницьку позицию. За то, что во время войны и кризиса мы тут обсуждаем развитие украинского футбола.

Это символично, что у нашего президента сегодня День рождения. Благодарность ему…

Счастья, здоровья, удачи и нашей общей победы ему", - сказал Суркис.

Напомним, что 25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 46-й день рождения. В этом году он запретил поздравлять его, пока не выяснят детали падения Ил-76 в РФ.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
25.01.2024 в 18:17
ГрЫша, йшов би ти собі... І брателлу з собою забирай.
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0
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
25.01.2024 в 18:17
ГрЫша, йшов би ти собі... І брателлу з собою забирай.
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.01.2024 в 18:07
Гриць при будь-якій владі виживе.
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0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.01.2024 в 17:55
Лизь..
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