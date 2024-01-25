"Это символично", - Григорий Суркис посетил конгресс УАФ и поздравил Зеленского с Днем рождения
Счастья, здоровья, удачи и нашей общей победы ему
Народный депутат от ОПЗЖ, почетный член УЕФА, бывший президент УАФ и вице-президент УЕФА Григорий Суркис посетил Конгресс УАФ, на котором новым президентом организации был выбран Андрей Шевченко. Об этом с места событий передает корреспондент УАФ Алина Ерофеева.
Среди прочего, в своей речи, Суркис поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Рождения.
"Отдельная благодароность президенту Украины Владимиру Зеленскому за его державницьку позицию. За то, что во время войны и кризиса мы тут обсуждаем развитие украинского футбола.
Это символично, что у нашего президента сегодня День рождения. Благодарность ему…
Счастья, здоровья, удачи и нашей общей победы ему", - сказал Суркис.
Напомним, что 25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 46-й день рождения. В этом году он запретил поздравлять его, пока не выяснят детали падения Ил-76 в РФ.
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