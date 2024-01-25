"Это символично", - Григорий Суркис посетил конгресс УАФ и поздравил Зеленского с Днем рождения

Народный депутат от ОПЗЖ, почетный член УЕФА, бывший президент УАФ и вице-президент УЕФА Григорий Суркис посетил Конгресс УАФ, на котором новым президентом организации был выбран Андрей Шевченко. Об этом с места событий передает корреспондент УАФ Алина Ерофеева.

Среди прочего, в своей речи, Суркис поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Рождения.

"Отдельная благодароность президенту Украины Владимиру Зеленскому за его державницьку позицию. За то, что во время войны и кризиса мы тут обсуждаем развитие украинского футбола. Это символично, что у нашего президента сегодня День рождения. Благодарность ему… Счастья, здоровья, удачи и нашей общей победы ему", - сказал Суркис.

Напомним, что 25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 46-й день рождения. В этом году он запретил поздравлять его, пока не выяснят детали падения Ил-76 в РФ.