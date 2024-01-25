Не хватило мест. УАФ отказала в аккредитации телеканалу Эспрессо на выборах Шевченко

Телеканалу "Эспрессо" отказали в аккредитации на внеочередной Конгресс УАФ, где н овым президентом Ассоциации был выбран Андрей Шевченко.

Причина отказа от УАФ – не хватило мест.

"#стопцензура. Телеканалу "Эспрессо" отказали в аккредитации на Конгресс УАФ, где состоятся выборы нового президента Андрея Шевченко.

Телеканалу, который постоянно входит в ТОП ответственных и прозрачных медиа. Телеканала, который является лидером по просмотрам среди информационных телеканалов. Телеканала, где есть специализированная футбольная программа и выпуски спортивных новостей. Таких каналов в Украине осталось мало!

Не за это мы на Майдане стояли! Также не аккредитовали еще несколько СМИ, которые могли задавать неудобные вопросы", - говорится в публикации.