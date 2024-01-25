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Не хватило мест. УАФ отказала в аккредитации телеканалу Эспрессо на выборах Шевченко

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Канал частично принадлежит Ивану Жеваго

Не хватило мест. УАФ отказала в аккредитации телеканалу Эспрессо на выборах Шевченко

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Телеканалу "Эспрессо" отказали в аккредитации на внеочередной Конгресс УАФ, где новым президентом Ассоциации был выбран Андрей Шевченко.

Причина отказа от УАФ – не хватило мест.

"#стопцензура. Телеканалу "Эспрессо" отказали в аккредитации на Конгресс УАФ, где состоятся выборы нового президента Андрея Шевченко.

Телеканалу, который постоянно входит в ТОП ответственных и прозрачных медиа. Телеканала, который является лидером по просмотрам среди информационных телеканалов. Телеканала, где есть специализированная футбольная программа и выпуски спортивных новостей. Таких каналов в Украине осталось мало!

Не за это мы на Майдане стояли! Также не аккредитовали еще несколько СМИ, которые могли задавать неудобные вопросы", - говорится в публикации.

Также был прикреплен скриншот письма от пресс-службы УАФ, в котором объясняются причины отказа.

Стоит отметить, что канал "Эспрессо" частично принадлежит Ивану Жеваго, сыну почетного президента "Ворсклы" Константина Жеваго. Ранее полтавский клуб объявил о выходе из Ассоциации футбола Полтавщины.

Не хватило мест. УАФ отказала в аккредитации телеканалу Эспрессо на выборах Шевченко - изображение 1
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Источник:
Футбольний формат
Опубликовал: Михаил Черныш
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