Не хватило мест. УАФ отказала в аккредитации телеканалу Эспрессо на выборах Шевченко
Канал частично принадлежит Ивану Жеваго
Фото Павла Кубанова - УАФ
Телеканалу "Эспрессо" отказали в аккредитации на внеочередной Конгресс УАФ, где н
Причина отказа от УАФ – не хватило мест.
"#стопцензура. Телеканалу "Эспрессо" отказали в аккредитации на Конгресс УАФ, где состоятся выборы нового президента Андрея Шевченко.
Телеканалу, который постоянно входит в ТОП ответственных и прозрачных медиа. Телеканала, который является лидером по просмотрам среди информационных телеканалов. Телеканала, где есть специализированная футбольная программа и выпуски спортивных новостей. Таких каналов в Украине осталось мало!
Не за это мы на Майдане стояли! Также не аккредитовали еще несколько СМИ, которые могли задавать неудобные вопросы", - говорится в публикации.
Также был прикреплен скриншот письма от пресс-службы УАФ, в котором объясняются причины отказа.
Стоит отметить, что канал "Эспрессо" частично принадлежит Ивану Жеваго, сыну почетного президента "Ворсклы" Константина Жеваго. Ранее полтавский клуб объявил о выходе из Ассоциации футбола Полтавщины.
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