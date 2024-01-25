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"Не знаю, захочет ли Шевченко". Баранка не знает, останется ли он работать в УАФ

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У УАФ появился новый президент

"Не знаю, захочет ли Шевченко". Баранка не знает, останется ли он работать в УАФ

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка еще не знает, останется ли он на своем посту после выборов президентом Ассоциации Андрея Шевченко.

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"Пока мы еще не обсуждали мое будущее в УАФ. Так что на самом деле не знаю, захочет ли Шевченко, чтобы я продолжал работать в УАФ. Когда у меня будет возможность встретиться с ним, подытожу то, что было сделано, какие цели и проекты на будущее. Но очевидно, что решение будет зависеть только от него", – сказал Баранка.

Напомним, что контракт Баранки с УАФ истечет в марте 2024-го.

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Андрей Шевченко Франческо Баранка УАФ
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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K-Spirit (Киев)
25.01.2024 в 20:35
Так бы и сказал ... канай отсюда! Точно. Канай. И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь ...работать на лекарства будешь!!! Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор! Петух гамбургский!!!.. сюда! л ...
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Комментарии 4
K-Spirit (Киев)
25.01.2024 в 20:35
Так бы и сказал ... канай отсюда! Точно. Канай. И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь ...работать на лекарства будешь!!! Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор! Петух гамбургский!!!.. сюда! л ...
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
25.01.2024 в 20:00
Пусть остается, он нужен Украине
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0
0
Петруха
25.01.2024 в 20:10
Только, в виде бублика!
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avatar
LiveDK (Kyiv)
25.01.2024 в 19:59
У руки свою "баранку" і go home!
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