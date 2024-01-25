"Не знаю, захочет ли Шевченко". Баранка не знает, останется ли он работать в УАФ
У УАФ появился новый президент
Фото: dynamo.kiev.ua
Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка еще не знает, останется ли он на своем посту после
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"Пока мы еще не обсуждали мое будущее в УАФ. Так что на самом деле не знаю, захочет ли Шевченко, чтобы я продолжал работать в УАФ. Когда у меня будет возможность встретиться с ним, подытожу то, что было сделано, какие цели и проекты на будущее. Но очевидно, что решение будет зависеть только от него", – сказал Баранка.
Напомним, что контракт Баранки с УАФ истечет в марте 2024-го.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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K-Spirit (Киев)
25.01.2024 в 20:35
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