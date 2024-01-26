Кварцяный: Нужно было всю эту судейскую систему убрать. Итальянцы ничего не сделали такого

Глава Волынской областной ассоциации футбола Виталий Кварцяный после внеочередного Конгресса УАФ, на котором Андрей Шевченко был избран новым президентом организации, поделился мыслями о работе итальянских кураторов украинского судейского корпуса.

Сам Кварцяный, которые ранее был членом исполкома УАФ, теперь будет иметь статус почетного члена исполкома. Он может посещать все заседания исполкома, однако правом голоса больше не будет владеть.

"Понимая все дела и претензии, которые предъявляли люди, которые были тренерами, и руководители ассоциаций. Все понимают, что судейство у нас не дало тот толчок позитиву, который ожидали с приходом итальянцев.

Скорее всего, оно осталось, в лучшем случае, на том же уровне, а уровень был у нас низкий, коррупционно дезорганизованный, вернее, организованный.

И все страдали, но все терпели, потому что деваться было некуда. И так из года в год это продолжалось. Некоторые мои коллеги сказали: "Андрей Николаевич, как с первого дня поставите жестко. Не надо это: "Вот там месяц, мои коллеги, решили, судьи решили, пожалели, месяц не посудит, потом снова судит, снова то же". Они знают, что безнаказанность рождает повторение негативных действий.

Надо, чтобы, например, в судейский комитет выбрали человека, который будет жестким, независимым и контролировал. Футбольный человек, я не хочу называть фамилию, игравший в сборных, он понимает и после похмелья, и до свадьбы, и во время свадьбы. Или этот судья как судил? Ну, это же сразу чувствуешь.

А тут сразу выплывает комиссия, которая делает все, чтобы его возвысить, а всех, кто имеет претензии, унизить. И все тренеры, футболисты, как дураки этот весь период. Но зачем такой подход?

Итальянцы ничего не сделали такого, чтобы… Нам нужно было, так сказать, всю эту судейскую систему, которая портит квалификацию клубов и тренеров, убрать совсем. Они этого не сделали", – сказал Кварцяный.