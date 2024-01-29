Монзуль летом может возглавить комитете арбитров УАФ, - СМИ

Арбитр ФИФА, одна из лучших арбитров Украины Екатерина Монзуль обдумывает возможность уже в ближайшее время завершения карьеры.

Как сообщает Sport.ua, это может произойти уже по завершении текущего сезона, хотя возраст позволяет ей работать на поединках еще два года.

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На то есть разные причины, в частности, возможность летом возглавить Комитет арбитров УАФ, деятельность которого в последнее время подвергается критике.

В настоящее время Екатерина серьезно готовится ко второй части сезона. Для нее очень важно на мажорной ноте завершить судейскую карьеру, что позволит ей претендовать на высокие должности не только в УАФ, но и в УЕФА.

Напомним, что 25 января на внеочередном Конгрессе УАФ Екатерина Монзуль стала членом Исполкома Ассоциации.