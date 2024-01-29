Монзуль летом может возглавить комитете арбитров УАФ, - СМИ
Одна из лучших арбитров Украины раздумывает о завершении карьеры
facebook.com/andriy.pavelko
Арбитр ФИФА, одна из лучших арбитров Украины Екатерина Монзуль обдумывает возможность уже в ближайшее время завершения карьеры.
Как сообщает Sport.ua, это может произойти уже по завершении текущего сезона, хотя возраст позволяет ей работать на поединках еще два года.
На то есть разные причины, в частности, возможность летом возглавить Комитет арбитров УАФ, деятельность которого в последнее время подвергается критике.
В настоящее время Екатерина серьезно готовится ко второй части сезона. Для нее очень важно на мажорной ноте завершить судейскую карьеру, что позволит ей претендовать на высокие должности не только в УАФ, но и в УЕФА.
Напомним, что 25 января на внеочередном Конгрессе УАФ Екатерина Монзуль стала членом Исполкома Ассоциации.
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й
- Лунин имел откровенный разговор с Анчелотти после матча с Лас-Пальмасом
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Шевченко: Перед тем как возвращать Россию в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО