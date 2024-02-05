Лужный может возглавить Комитет национальных сборных УАФ
На конец февраля запланировано заседание новоизбранного Исполкома УАФ
В конце февраля состоится заседание новоизбранного Исполкома УАФ, на котором, вероятно, будет утверждено не только положение о функционировании Ассамблеи регионов, которая должна способствовать развитию футбола в областях, но и функционеров, которые будут возглавлять Комитеты этой общественной организации.
По данным Sport.ua, сейчас руководители УАФ определяется с кандидатурами будущих председателей Комитетов.
В частности, среди претендентов на должность главы престижного Комитета национальных сборных команд УАФ есть Олег Лужный.
Напомним, что по решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.
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