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Лужный может возглавить Комитет национальных сборных УАФ

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На конец февраля запланировано заседание новоизбранного Исполкома УАФ

Лужный может возглавить Комитет национальных сборных УАФ

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В конце февраля состоится заседание новоизбранного Исполкома УАФ, на котором, вероятно, будет утверждено не только положение о функционировании Ассамблеи регионов, которая должна способствовать развитию футбола в областях, но и функционеров, которые будут возглавлять Комитеты этой общественной организации.

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По данным Sport.ua, сейчас руководители УАФ определяется с кандидатурами будущих председателей Комитетов.

В частности, среди претендентов на должность главы престижного Комитета национальных сборных команд УАФ есть Олег Лужный.

Напомним, что по решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.

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Олег Лужный УАФ
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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