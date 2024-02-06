И.о. министра спорта Бидный задекларировал $16 тысяч наличными, его жена – 6,2 млн гривен наличными

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный подал декларацию за 2022 год как заместитель министра.

В собственности жены Бидного значится квартира в Киеве на 215 кв. м, жилой дом на 1000 кв. м и земельный участок на 1,2 тысячи кв. м в поселке городского типа Гурзуф в Крыму.

Также сайт НАПК показывает, что Бидный с мая 2022 стал владельцем квартиры в Словакии площадью 109 кв. м, а также то, что его жена арендует эту квартиру.

При этом, после выхода информации в СМИ Бидный заявил, что эта квартира находится в аренде, а не в собственности. Почему сайт НАПК отображает данные так, он не знает. Также и. о. министра предоставил снимок экрана из внутреннего кабинета на сайте для заполнения декларации, на котором у квартиры в Словакии указан только арендатор – его жена.

За 2022 год Бидный задекларировал 1 065 561 гривны зарплаты от Министерства молодежи и спорта.

Его жена получила 6 065 565 гривен заработной платы от Полтавского турбомеханического завода и 35,7 тысяч гривен зарплаты от ООО ДА4.

У Бидного не задекларировано собственное авто, но его жена могла пользоваться автомобилем Mercedes-Benz E 220 D 2020 года выпуска.

Также Бидный задекларировал 16 тысяч долларов в наличных, а его жена – 6,25 млн гривен.