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Динамо отдало одного из легионеров в аренду

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Причем в родной клуб

Динамо отдало одного из легионеров в аренду

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило, что 20-летний полузащитник Решат Рамадани до конца сезона 2023/24 годов будет выступать за "Шкендию" на правах аренды. Таким образом, северомакедонец вернется в свой родной клуб. Однако, аренда не будет предусматривать право выкупа.

Читайте такжеШкендия получит 15 процентов от перепродажи Рамадани. Также раскрыт срок контракта игрока с Динамо

9-го февраля киевляне провели спарринг со "Шкендией", в котором Рамадани играл за "бело-синих". Он вышел на поле на 69-ой минуте. Матч завершился со счетом 1:1.

Рамадани сыграл за "Динамо" 4 официальных матча. Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до 2028-го года.

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Динамо (Киев) Шкендия (Тетово) Решат Рамадани
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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