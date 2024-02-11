Динамо отдало одного из легионеров в аренду

Киевское "Динамо" сообщило, что 20-летний полузащитник Решат Рамадани до конца сезона 2023/24 годов будет выступать за "Шкендию" на правах аренды. Таким образом, северомакедонец вернется в свой родной клуб. Однако, аренда не будет предусматривать право выкупа.

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9-го февраля киевляне провели спарринг со "Шкендией", в котором Рамадани играл за "бело-синих". Он вышел на поле на 69-ой минуте. Матч завершился со счетом 1:1.

Рамадани сыграл за "Динамо" 4 официальных матча. Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до 2028-го года.