Динамо отдало одного из легионеров в аренду
Причем в родной клуб
Фото: fcdynamo.com
Киевское "Динамо" сообщило, что 20-летний полузащитник Решат Рамадани до конца сезона 2023/24 годов будет выступать за "Шкендию" на правах аренды. Таким образом, северомакедонец вернется в свой родной клуб. Однако, аренда не будет предусматривать право выкупа.
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9-го февраля киевляне провели спарринг со "Шкендией", в котором Рамадани играл за "бело-синих". Он вышел на поле на 69-ой минуте. Матч завершился со счетом 1:1.
Рамадани сыграл за "Динамо" 4 официальных матча. Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до 2028-го года.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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