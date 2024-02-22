Леоненко: Когда Куман бил штрафные, у нас в стенку никто не хотел становиться - в больницу можно было попасть

Экс-игрок " Динамо " Виктор Леоненко вспомнил работу под руководством Михаила Фоменко, а также победу над "Барселоной" (3:1) в Лиге чемпионов 1993/94.

– Когда Фоменко сменил Онищенко, "Динамо" обыграло звездную "Барселону" – 3:1. Вы оформили дубль в этом матче. В чем секрет успеха?

– Я там тренерского успеха не вижу. Мизина удалили за игру рукой, мы играли вдесятером, и засели в глухую оборону – устроили Сталинград у собственных ворот. Игру вытащили я и покойный Шкапенко. Когда Паша первый гол забил, Фоменко еще из раздевалки не вышел.

В этом матче сражалась вся команда. Мы не играли, а выживали. Тактики никакой не было: нужно было терпеть и ждать своего момента. По-другому играть с "Барселоной" было невозможно. А во второй игре "Барселона" забила нам столько, сколько захотела, победив 4:1.

В "Барселоне" тогда играли настоящие звезды – Ромарио, Куман, Стоичков, Лаудруп, Бакеро, Гвардиола.

– Как вам игралось против таких звезд?

– Мне кажется, если бы Куман избивал по воротам соперника со своей штрафной, он бы тоже иногда забивал. Я таких ударов еще не видел, мяч летел как пуля. Даже не знаю, как его передачи останавливали Стоичков и Ромарио. У нас в стенку никто не хотел становиться, когда Куман избивал, сразу в больницу можно было попасть.

– Фоменко вас похвалил после победы над "Барселоной"?

– Нет! Я шел в раздевалку, думаю, сейчас Фоменко будет хвалить, а он еще и напихал. Фоменко не понравилась наша игра – что у нас ничего не получалось в атаке. Видимо, он забыл, кто у нас был соперником.

– Почему сняли Фоменко?

– Честно, уже не помню. Тогда миллион футболистов и тренеров проходили через "Динамо".