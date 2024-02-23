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Каземиро и s1mple сыграют в шоу-матче Зинченко с СS2 с целью сбора средств для батальона Айдар

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Событие пройдет 26-го февраля

Каземиро и s1mple сыграют в шоу-матче Зинченко с СS2 с целью сбора средств для батальона Айдар

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Вскоре пройдет шоуматч по дисциплине CS2. Организатором данного ивента выступает киберспортивная организация украинского защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко. Цель события - собрать 30 миллионов гривен для помощи батальону "Айдар".

Passion UA объявила финальные составы команд на шоуматч. В списке есть звезды мирового футбола и легенды киберспорта.

В частности, участие в ивенте примут:

  • Игроки "Арсенала" Александр Зинченко и Габриэл Жезус, и футболист "Манчестер Юнайтед" Каземиро;
  • профессиональные игроки в СS2 Александр "s1mple" Костылев (принадлежит NaVi, но сейчас в аренде в Falcons), Владимир "woro2k" Велетнюк (Monte) и Дмитрий "Jambo" Семера;
  • украинские блогеры: Михаил Лебига и Николай Зырянов;
  • бывшие киберспортсмены: Арсений "ceh9" Триноженко и Михаил "Kane" Благин;
  • представители батальона "Айдар" Николай "Фокс" Дяченко, Андрей "Чичен" Отчиченко.

Напомним, событие состоится 26-го февраля. Стоимость билета - 50 грн.

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Каземиро Александр Зинченко киберспорт Габриэл Жезус Александр Костылев
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Источник:
Passion UA
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