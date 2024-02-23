Каземиро и s1mple сыграют в шоу-матче Зинченко с СS2 с целью сбора средств для батальона Айдар

Вскоре пройдет шоуматч по дисциплине CS2. Организатором данного ивента выступает киберспортивная организация украинского защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко. Цель события - собрать 30 миллионов гривен для помощи батальону "Айдар".
Passion UA объявила финальные составы команд на шоуматч. В списке есть звезды мирового футбола и легенды киберспорта.
В частности, участие в ивенте примут:
Игроки "Арсенала" Александр Зинченко и Габриэл Жезус, и футболист "Манчестер Юнайтед" Каземиро;
профессиональные игроки в СS2 Александр "s1mple" Костылев (принадлежит NaVi, но сейчас в аренде в Falcons), Владимир "woro2k" Велетнюк (Monte) и Дмитрий "Jambo" Семера;
украинские блогеры: Михаил Лебига и Николай Зырянов;
бывшие киберспортсмены: Арсений "ceh9" Триноженко и Михаил "Kane" Благин;
представители батальона "Айдар" Николай "Фокс" Дяченко, Андрей "Чичен" Отчиченко.
Напомним, событие состоится 26-го февраля. Стоимость билета - 50 грн.