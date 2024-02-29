Гатауллин: При выборах Шевченко соблюдены абсолютно все законы - и футбольные, и человеческие
Андрей Павелко вышел из СИЗО
uaf.ua
Бывший член исполнительного комитета УАФ времен Андрея Павелко и глава Винницкой областной ассоциации футбола Игорь Гатауллин, который поддержал кандидатуру Андрея Шевченко на выборах в январе, прокомментировал
– Что выход Андрея Павелко из-под стражи может означать для украинского футбола?
– Это пока была удовлетворена апелляционная жалоба. Но, как я понимаю — я все же опытный и с большим стажем в украинском футболе — этот факт никак не повлияет на стратегическое решение развивать футбол согласно видению Андрея Николаевича Шевченко. Абсолютно.
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Ведь конгресс 25 января почти единогласно – 93 делегата из 94 – проголосовал за. Вместе с тем, мы голосовали уже после озвучивания программы, которая является хорошей и конкретной, позволяет развивать футбол и учитывает сегодняшнюю специфику. Имею в виду агрессию этих тварей против нашей страны. К тому же статус нашего президента будет иметь шикарное значение на международном уровне.
- То есть с юридической точки зрения у Андрея Павелко не должно быть претензий к тому, как произошла эта смена власти?
– Юридически соблюдены абсолютно все законы. И футбольные, и человеческие. И в особенности законы нашего государства на юридическом уровне. На самом высоком уровне. Это однозначно.
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