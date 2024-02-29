  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гатауллин: При выборах Шевченко соблюдены абсолютно все законы - и футбольные, и человеческие
В тренде

Гатауллин: При выборах Шевченко соблюдены абсолютно все законы - и футбольные, и человеческие

Общие новости

Андрей Павелко вышел из СИЗО

Гатауллин: При выборах Шевченко соблюдены абсолютно все законы - и футбольные, и человеческие

uaf.ua

Новина українською

Бывший член исполнительного комитета УАФ времен Андрея Павелко и глава Винницкой областной ассоциации футбола Игорь Гатауллин, который поддержал кандидатуру Андрея Шевченко на выборах в январе, прокомментировал освобождение Павелко из-под стражи.

– Что выход Андрея Павелко из-под стражи может означать для украинского футбола?

– Это пока была удовлетворена апелляционная жалоба. Но, как я понимаю — я все же опытный и с большим стажем в украинском футболе — этот факт никак не повлияет на стратегическое решение развивать футбол согласно видению Андрея Николаевича Шевченко. Абсолютно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ведь конгресс 25 января почти единогласно – 93 делегата из 94 – проголосовал за. Вместе с тем, мы голосовали уже после озвучивания программы, которая является хорошей и конкретной, позволяет развивать футбол и учитывает сегодняшнюю специфику. Имею в виду агрессию этих тварей против нашей страны. К тому же статус нашего президента будет иметь шикарное значение на международном уровне.

- То есть с юридической точки зрения у Андрея Павелко не должно быть претензий к тому, как произошла эта смена власти?

– Юридически соблюдены абсолютно все законы. И футбольные, и человеческие. И в особенности законы нашего государства на юридическом уровне. На самом высоком уровне. Это однозначно.

По теме
yellow-arrow
В Азовском море горел катер пограничной службы ФСБ РФ, - АУДИО
yellow-arrow
УЕФА оштрафовал Марсель за поведение фанатов в выездном матче с Шахтером
yellow-arrow
Павелко вышел из СИЗО, Записоцкий остался под стражей. Подробности дела
Андрей Шевченко Андрей Павелко Игорь Гатауллин УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости