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Кабаев: Черноморец - очень симпатичная команда

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Но говорит, что для Динамо победа важнее

Кабаев: Черноморец - очень симпатичная команда

Фото: Динамо

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Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями после победы над "Черноморцем" (1:0) в 19-м туре УПЛ.

Эмоции от игры положительные, ведь победа - это всегда позитив. Да, были ошибки и у команды, и у меня лично. Но нам важно набирать эти очки. Через позитив будет проще работать.

Тренер заметил, что соперники будут агрессивно идти вперед, они смело играют один в один. Но у нас было несколько голевых моментов и во втором тайме - в одном стойка, в другом хороший навес не замкнули. Можно было раньше закрывать игру. Но "Черноморец" - очень симпатичная команда, главное, что она действительно играет в футбол. Интересно играть такие матчи. Они большие молодцы. Но для нас точно эта победа важнее.

Кабаев в этом сезоне имеет в активе 13 матчей за "Динамо", 2 гола и 1 ассист. Игрок отмечался в воротах "Руха" и "Металлиста 1925".

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Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Кабаев
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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Виктор Иванчук
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