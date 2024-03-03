Кабаев: Черноморец - очень симпатичная команда
Но говорит, что для Динамо победа важнее
Фото: Динамо
Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями после победы над "Черноморцем" (1:0) в 19-м туре УПЛ.
Эмоции от игры положительные, ведь победа - это всегда позитив. Да, были ошибки и у команды, и у меня лично. Но нам важно набирать эти очки. Через позитив будет проще работать.
Тренер заметил, что соперники будут агрессивно идти вперед, они смело играют один в один. Но у нас было несколько голевых моментов и во втором тайме - в одном стойка, в другом хороший навес не замкнули. Можно было раньше закрывать игру. Но "Черноморец" - очень симпатичная команда, главное, что она действительно играет в футбол. Интересно играть такие матчи. Они большие молодцы. Но для нас точно эта победа важнее.
Кабаев в этом сезоне имеет в активе 13 матчей за "Динамо", 2 гола и 1 ассист. Игрок отмечался в воротах "Руха" и "Металлиста 1925".
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