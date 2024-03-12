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Сборная Украины U-17 выиграла группу элит-раунда отбора и добыла путевку на финальный турнир Евро

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Сборная Украины U-17 выиграла группу элит-раунда отбора и добыла путевку на финальный турнир Евро

УАФ

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В сегодняшнем матче подопечные Юрия Мороза одержали победу над Словакией (3:0).

Матч был начат в 15:00, но на 22-й минуте его прервали из-за сильного ливня. Доигрывали поединок с 19:30.

Ранее в группе "сине-желтые" победили Грецию (2:0) и Швейцарию (3:0).

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Напомним, что в прошлом году сборная Украины (U-17) заняла третье место в своей группе и прошла дальше по конкурсу среди третьих мест. Команду тогда возглавлял Владимир Езерский.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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