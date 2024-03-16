Чурко - о том, что он отстранен от тренировок: Это ложь
Где правда?
Фото: ФК Заря
Сегодня, 16-го марта, появилась информация, что "Заря" наказала инициаторов протеста Бутко, Чурко и Мишнева штрафом и отстранением от тренировок. Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко прокомментировал для Tribuna эту ситуацию.
"Это ложь. Я сегодня был на тренировке, но занимался индивидуально, потому что еще не вылечил травму, из-за которой не играл в матче с "Динамо"! И то, что я организатор какого-то бунта - это полный бред!"
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Напомним, что СМИ сообщали о протестах футболистов "Зари" в клубе из-за долгов по зарплате. Была информация, что часть футболистов отказалась играть против "Динамо", из-за чего команда выступила ослабленным составом.
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