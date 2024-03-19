Президент Чехии: Европа сможет производить достаточно боеприпасов для себя и Украины

Чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия пытается доставить Украине боеприпасы "настолько быстро, насколько это возможно". Об этом он сказал, отвечая на вопрос "Радио Свобода".

"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы повсюду, где можем. Доставить ее в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности. В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще будет нуждаться в ближайшем будущем", – добавил президент Чехии.