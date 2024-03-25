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Ротань объявил состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией U-23

Общие новости

Начало - в 12:15

Ротань объявил состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией U-23

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23. Главный тренер нашей команды Руслан Ротань назвал стартовый состав на товарищескую игру.

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Украина U-23:Фесюн, Мартынюк, Дидык, Боль, Сыч (к), Шостак, Желизко, Сигеев, Шулянский, Назаренко, Кухаревич,

Запасные: Ермаков, Дячук, Федор, Кулаковский, Кащук, Фарина, Маценко, Кулиев.

Спарринг пройдет в японском городе Фукуока. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:15 по киевскому времени (19:15 местное).

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Руслан Ротань Япония Олимпийская сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
25.03.2024 в 11:51
проигрыш отставка РОТАНЯ --хватит надоел
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
25.03.2024 в 11:51
проигрыш отставка РОТАНЯ --хватит надоел
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0
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can (Торонто, Львов)
25.03.2024 в 12:53
Надоел ты со своими соплями.
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can (Торонто, Львов)
25.03.2024 в 12:57
Если недалекому непонятно, что это временный, ситуативный состав олимпийской сборной, то ...
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