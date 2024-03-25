Ротань объявил состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией U-23
Начало - в 12:15
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сегодня, 25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23. Главный тренер нашей команды Руслан Ротань назвал стартовый состав на товарищескую игру.
Читайте такжеЯпония U-23 - Олимпийская сборная Украины. Анонс и прогноз товарищеского матча на 25.03.2024
Украина U-23:Фесюн, Мартынюк, Дидык, Боль, Сыч (к), Шостак, Желизко, Сигеев, Шулянский, Назаренко, Кухаревич,
Запасные: Ермаков, Дячук, Федор, Кулаковский, Кащук, Фарина, Маценко, Кулиев.
Спарринг пройдет в японском городе Фукуока. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:15 по киевскому времени (19:15 местное).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
25.03.2024 в 11:51
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Пусть Украина хоть 10:9 победит". Гегедош дал прогноз на матч финала отбора на Евро-2024
- "Парень из села приехал". Шандрук рассказал, почему не закрепился в Шахтере
- Арбитр матча Украины с Исландией, наработки Реброва, возвращение Степаненко. Главные новости за 24 марта
- Украина вышла в финал отбора на Евро, новый контракт Лунина и тюрьма для Робиньо. Главные новости за 21 марта
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Две бывших звезды Шахтера встретились в Бразилии с легендой Баварии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 3