Ротань: В матче с Японией нас хватило только на один тайм

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями об игре команды в матче против Японии U-23 (0:2).

"Мы провели очень полезный спарринг против сильного соперника. Очень благодарны японцам за теплый прием и за эту игру. Конечно, мы прекрасно понимали, что нас ждет - длительный перелет, пересадки, ожидания, смена часовых поясов. Возможно, именно поэтому нас, по сути, хватило только на тайм.

В матче с таким соперником этого мало. Сборная Японии - очень организованная, дисциплинированная и тактически вышколенная команда. Я считаю ее одним из фаворитов Кубка Азии (U-23).

Это было только начало нашей подготовки к Олимпиаде. Результат нас, конечно, расстраивает, но этот матч принесет нам пользу. На сегодня главная задача - услышать от клубов четкие ответы на вопросы об отпуске игроков на Олимпийские игры. Будем вести с ними активный диалог", - сказал Ротань.