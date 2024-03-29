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Зеленский уволит двух заместителей Ермака, - СМИ

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Официально об этом объявят в ближайшее время

Зеленский уволит двух заместителей Ермака, - СМИ

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский планирует уволить двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака: Андрея Смирнова и Алексея Днипрова.

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Об этом сообщил собеседники Украинской правды в команде президент.а

"Официальная информация об этом появится или вечером пятницы, или в ближайшие дни", - сказал источник.

Также источники УП говорят о том, что кроме увольнений Смирнова и Днипрова сейчас рассматривается возможное увольнение еще одного заместителя Ермака Андрея Сибиги.

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По данным "Украинской правды", на замену вышеуказанным должностным лицам Офис президента рассматривает таких кандидатов: Ирина Мудрая на место Смирнова (до 29 марта 2024 года занимала должность заместителя министра юстиции Малюськи), на место Сибиги - Николай Точицкий (заместитель министра иностранных дел Алексея Кулебы) и Елена Ковальская (ныне руководитель Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики) вместо Днипрова.

Днипров был назначен заместителем руководителя Офиса президента 9 июля 2021 года. Смирнов работает на этой должности с 10 сентября 2019 года. Согласно информации на сайте президента у Ермака 10 заместителей.

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