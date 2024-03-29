Доход семьи Зеленского вырос втрое - президент обнародовал декларацию за прошлый год

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Доходы главы государства и членов его семьи в 2023 году составили 12,42 млн грн против 3,69 млн грн годом ранее.

Об этом сообщил сайт президента, передает Цензор.НЕТ.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составляли 12 млн 423 тыс. 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ – 7 млн 455 тыс. 972 грн.

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2023 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн.

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Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,69 млн грн, в 2021-м – 10,82 млн грн.

Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом Офис президента объяснил возобновлением арендных платежей.

Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.

Других существенных изменений в 2023 году по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло. Источник: https://censor.net/ru/n3481493