Сырский: Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал о текущей ситуации на Восточном фронте Российско-украинской войны.

“Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано, прежде всего, со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в РФ президентских выборов. Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП. Этому способствует тёплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности. Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия по применению новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха”, - отметил Сырский.

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Главнокомандующий отправился к месту операции для проведения там работы.

“Поэтому первый день моей работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер по стабилизации обстановки, повышению эффективности действий наших войск и нанесению максимальных потерь подразделениям противника. По результатам заслушивания выводов о характере действий противника были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств. Вновь встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия. Только это позволит нам победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы. Второй серьезной проблемой является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для того чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения. В первую очередь решение этой задачи возлагается на командование Сухопутных войск, которое в полном составе вернулось из района боевых действий. Результаты моей работы будут учтены в планах подготовки войск и органов управления”, – добавил он.

Кроме этого, Сырский наградил военнослужащих и пообщался с ними.