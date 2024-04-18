Дедышин: Академия ФК Мункач - футбольные сепаратисты, они работают против украинского футбола

Генеральный директор " Руха " Игорь Дедышин высказал свое мнение о закарпатской академии ФК "Мункач".

"Мункач" делал академию не для украинского футбола, а для венгерского футбола. Считаю, что это сепаратское образование футбольное в Украине. Это украинские футбольные сепаратисты на нашей территории. А наша федерация предыдущей каденции все это толеровала.

Они много детей отсюда забрали, несмотря на яркую внешнюю картинку, что они построили, инвестировали, сделали условия, якобы воспитают… Кого они воспитывают для украинского футбола, кого они дали?