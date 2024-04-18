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Дедышин: Академия ФК Мункач - футбольные сепаратисты, они работают против украинского футбола

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Гендиректор Руха говорит, как детские футбольные таланты из Закарпатья уплывают в Венгрию

Дедышин: Академия ФК Мункач - футбольные сепаратисты, они работают против украинского футбола

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Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин высказал свое мнение о закарпатской академии ФК "Мункач".

"Мункач" делал академию не для украинского футбола, а для венгерского футбола. Считаю, что это сепаратское образование футбольное в Украине. Это украинские футбольные сепаратисты на нашей территории. А наша федерация предыдущей каденции все это толеровала.

Они много детей отсюда забрали, несмотря на яркую внешнюю картинку, что они построили, инвестировали, сделали условия, якобы воспитают… Кого они воспитывают для украинского футбола, кого они дали?

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Они всех детей регистрируют в 100-километровой приграничной зоне и потом беспрепятственно несовершеннолетних имеют возможность отправлять за границу. Я считаю, что они работают против украинского футбола, - сказал Дедишин.

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Игорь Дедышин Рух (Львов) Мункач (Мукачево)
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Источник:
KDK
Опубликовал: Михаил Черныш
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