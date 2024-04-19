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Сексизм и угрозы насилием. Омбудсмен обратился к Андрею Шевченко относительно скандала в УАФ

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Скандал в УАФ вышел за пределы футбольного сообщества

Сексизм и угрозы насилием. Омбудсмен обратился к Андрею Шевченко относительно скандала в УАФ

ffl.org.ua

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Представитель Уполномоченного по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политических и религиозных взглядов Михаил Спасов озаботился конфликтом в УАФ между вице-президентом Александром Шевченко и финансовым директором Евгенией Сагайдак и обратился по этому поводу к президенту Ассоциации Андрею Шевченко.

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"Спор между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак сопровождался нецензурными и сексистскими высказываниями, оскорблениями со стороны мужчины, угрозами физическим насилием, в связи с чем Евгения Сагайдак обратилась в Комитет этики и честной игры, а также Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Подчеркиваю, что дискриминация по признаку пола и любые проявления насилия по признаку пола запрещены", - заявил Спасов.

Напомним, что Александр Шевченко, возглавляющий комитет детско-юношеского футбола, собирался по своему усмотрению распоряжаться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024 (9,25 миллиона евро) и направить их на развитие футзала, а Евгения Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила порцию словесных оскорблений и угроз.

Ситуация уже переросла в производство, которое по факту письменного обращения открыли в комитете по этике и контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. А если конфликт не решится на уровне УАФ, Евгения Сагайдак собирается обратиться в правоохранительные органы.

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Источник:
Бомок
Опубликовал: Михаил Черныш
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