Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер приблизился к Боруссии Д и вышел на чистое пятнадцатое место

После первого тура группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы в позициях украинских клубов в рейтинге ничего существенно не изменилось. "Шахтер" как был на пятнадцатой строчке, так там и остался. С той лишь разницей, что "горняки" теперь занимают это место единолично, а раньше делили его с "Челси" и "Ромой", которые на неделе потеряли очки (ничья и поражение соответственно). Приблизились "горняки" также к "Боруссии" Д, которая свой матч ЛЧ проиграла "Лацио".

"Динамо" осталось на 31-й позиции, но подпустило к себе ЦСКА М, "Аталанту" и "Олимпиакос". "Заря" – 99-я, сдвиги в рейтинге (вверх) возможны только после того, как будет перекрыт бонус от УЕФА (три балла ща автоматический выход в групповой этап).