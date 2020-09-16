Благодаря Динамо Украина приблизилась к Турции и Австрии в Таблице коэффициентов

Победа над АЗ принесла лично "Динамо" и Украине в целом полтора балла – в этом сезоне в одноматчевых противостояниях по полбалла начисляется автоматически обеим командам, далее – по результату. Динамо получило 0,5 + 1 за победу. Таким образом, удалось в Таблице коэффициентов приблизиться к Турции, которая впереди с преимуществом в 0,5 балла. Турки уже потеряли шанс на бонус Лиги чемпионов (имеется в виду, двойной бонус, потому что чемпион прошел автоматически и получил четыре балла) и на данный момент набрали на одно очко меньше в квалификации.

"Рапид" вылетел от "Гента", хотя свои два балла команда в квалификации Лиги чемпионов получила (1,5 в противостоянии с "Локомотивой" + 0,5 в противостоянии с "Гентом"). Австрийцы не имеют бонуса Лиги чемпионов, но могут его получить усилиями "Зальцбурга", если тот выйдет в группу путем чемпионов. В этом сезоне Украина уже набрала на 0,7 очка больше, чем Австрия, но конкурент еще впереди благодаря более успешным результатам в пятилетнем цикле. Впереди довольно существенно – на 1,625 балла.

Нидерланды и Бельгия – тоже наши конкуренты, но не такие явные. Можно преследовать их, но лучше ориентироваться на Турцию и Австрию и не позволить Шотландии выглянуть из-за спины. Уже завтра в борьбу вступит еще одна наша команда – ковалевский "Колос". Также сыграют другие конкуренты. Будет возможность поговорить о Таблице коэффициентов содержательнее.

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