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Благодаря Динамо Украина приблизилась к Турции и Австрии в Таблице коэффициентов

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Украине нужна вторая сила на евроарене

Благодаря Динамо Украина приблизилась к Турции и Австрии в Таблице коэффициентов
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Победа над АЗ принесла лично "Динамо" и Украине в целом полтора балла – в этом сезоне в одноматчевых противостояниях по полбалла начисляется автоматически обеим командам, далее – по результату. Динамо получило 0,5 + 1 за победу. Таким образом, удалось в Таблице коэффициентов приблизиться к Турции, которая впереди с преимуществом в 0,5 балла. Турки уже потеряли шанс на бонус Лиги чемпионов (имеется в виду, двойной бонус, потому что чемпион прошел автоматически и получил четыре балла) и на данный момент набрали на одно очко меньше в квалификации.

"Рапид" вылетел от "Гента", хотя свои два балла команда в квалификации Лиги чемпионов получила (1,5 в противостоянии с "Локомотивой" + 0,5 в противостоянии с "Гентом"). Австрийцы не имеют бонуса Лиги чемпионов, но могут его получить усилиями "Зальцбурга", если тот выйдет в группу путем чемпионов. В этом сезоне Украина уже набрала на 0,7 очка больше, чем Австрия, но конкурент еще впереди благодаря более успешным результатам в пятилетнем цикле. Впереди довольно существенно – на 1,625 балла.

Благодаря Динамо Украина приблизилась к Турции и Австрии в Таблице коэффициентов - изображение 1

Нидерланды и Бельгия – тоже наши конкуренты, но не такие явные. Можно преследовать их, но лучше ориентироваться на Турцию и Австрию и не позволить Шотландии выглянуть из-за спины. Уже завтра в борьбу вступит еще одна наша команда – ковалевский "Колос". Также сыграют другие конкуренты. Будет возможность поговорить о Таблице коэффициентов содержательнее.

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В статье: Динамо (Киев) коэффициенты
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Комментарии (5)
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paramon7 (Запорожье)
16.09.2020 в 10:47
Почему команду судят по 1 тайму, а не по результату в целом? Странные у нас болельщики: проигрывают - плохо, выигрывают - все равно плохо из-за плохой игры. Вчера Динамо сыграло на результат. И принесло пользу и себе и в таблицу коэффициентов. Динамо с победой
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госпітальєр (львів)
16.09.2020 в 10:21
щоб грати так як динамо в першому таймі - краще не лізти у єврокубки
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+1
-1
can (Торонто, Львов)
16.09.2020 в 10:35
курчатко по дзернинцi ...
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Saturn (Киев)
16.09.2020 в 10:44
Странные люди эти люди -в современном футболе самое важное результат, и не важно как играть (хоть бегать, хоть не бегать, хоть стоять, хоть лежать и т.д.)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.09.2020 в 10:47
На Генте ЛЧ для вкдк закончится
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