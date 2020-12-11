Таблица коэффициентов УЕФА. Зимуем за спиной Шотландии, но без угрозы снизу
И с перспективами на будущее – не все так плохо
Это была особенная неделя в контексте борьбы за позиции в Таблице коэффициентов. Особенная, ведь на кону у Украины стояло не шесть очков, а сразу одиннадцать. Можно было одержать три победы (2+2+2) и бонус за выход в плей-офф Лиги чемпионов (5). А это 2,2 балла в Таблицу коэффициентов - был бы плодовитый урожай.
Реально же взяли три очка, или 0,6 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Неудача? Как посмотреть. Если брать во внимание то обстоятельство, что для Украины еврокубковый сезон мог закончить уже в декабре, а по факту две команды вышли в весну – не все так печально. Огорчает только то, что "Селтик", который проваливал сезон, в последнем туре разродился победой и помог Шотландии снова подняться на одиннадцатую строчку в Таблице коэффициентов.
Такая "мышиная возня" между Украиной и Шотландией была на протяжении всей дистанции группового раунда. Во многом благодаря меньшему делителю (четыре против пяти у Украины) шотландцы зимовать будут на более высокой позиции. Но отрыв от Украины незначительный – 0,425 балла. Было бы неплохо в 1/16-й финала ЛЕ свести "Динамо" с "Рейнджерс".
Австрия по итогам группового раунда потеряла две команды (ЛАСК и "Рапид"), но столько же вывела в плей-офф Лиги Европы. В последнем туре представители этой страны суммарно заработали пять очков, или один балл по конвертации ТК – еще плюс 0,4 относительно Украины. Весной борьба будет два против двух ("Динамо" в 1/16-й не может сыграть против австрийцев, "Шахтер" может сыграть как против "Зальцбурга", так и против "Вольфсбергера"), но с преимуществом Австрии в 4,125 балла в общей Таблице. Это много. Слишком много.
Однако есть и хорошие новости – ниже двенадцатого места Украина точно не финиширует. Турция, которая была реальной угрозой и могла подвинуть нас на тринадцатую позицию, на неделе потерпела два поражения и завершила евросезон. Эту страну опережаем уже на 1,6 балла. Не активны также Дания и Кипр, а Сербия, Швейцария, Греция и Чехия слишком далеко позади.
***
Надо заглянуть в недалекое будущее. Если бы прямо сейчас начинался сезон 2021/22, то Украина была бы на одиннадцатом месте ТК в плотной борьбе с Нидерландами, Шотландией и Австрией. Позади – Бельгия на относительно безопасном расстоянии. Поэтому, как бы ни складывался сценарий текущего сезона, надо цепляться за каждое очко с оглядкой на будущее. И присматриваться, кроме очерченных нынешних конкурентов, к результатам Нидерландов, Бельгии и даже России. Ведь если представители "на две головы сильнейшего" чемпионата продолжат тенденцию, то вскоре будут конкурентами в борьбе за место в топ-10. Тенденция же такова, что в 24-х матчах группового этапа текущего сезона четыре российских команды добыли аж одну победу.
***
Сезонный рейтинг 2020/ 21 отмечен для Украины показателем 5,400. Средний промежуточный результат. Впереди – пять топ-чемпионатов, а также традиционно крепкие Нидерланды, Бельгия, Австрия. Ну и Шотландия с Израилем. Но то, что две последних Ассоциации опережают Украину в сезонном рейтинге (мы – двенадцатые, Шотландия и Израиль на шестом и седьмом местах соответственно) – скорее не наш провал, а аномальный успех этих стран-выскочек (в плане борьбы в Таблице коэффициентов).
Дальше – пауза. Следующие еврокубковые матчи будут сыграны в конце февраля 2021-го года. Однако четырнадцатого декабря 2020-го состоится еще одно важное для контекста событие – жеребьевка 1/16-й финала ЛЕ. Следите за новостями.
Новости Таблицы коэффициентов и наших в еврокубках - в телеграмм-канале атвора >>>
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|97.5
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|13.928
|92.283
|Барселона (ЛЧ)
|19.0
|Севилья (ЛЧ)
|18.0
|Атлетико (ЛЧ)
|16.0
|Реал (ЛЧ)
|16.0
|Гранада (ЛЕ)
|12.5
|Вильярреал (ЛЕ)
|9.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|7.0
|2
|Англия
|101.5
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|14.500
|90.712
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|20.0
|Челси (ЛЧ)
|19.0
|Ливерпуль (ЛЧ)
|18.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|13.5
|Арсенал (ЛЕ)
|12.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ/ЛЕ)
|10.0
|Лестер (ЛЕ)
|9.0
|3
|Италия
|92
|6/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|13.142
|72.295
|Ювентус (ЛЧ)
|19.0
|Аталанта (ЛЧ)
|17.0
|Лацио (ЛЧ)
|17.0
|Милан (ЛЕ)
|13.0
|Интер (ЛЧ)
|9.0
|выбыл
|Рома (ЛЕ)
|9.0
|Наполи (ЛЕ)
|8.0
|4
|Германия
|94.5
|6/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|13.500
|71.856
|Бавария (ЛЧ)
|20.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|18.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|17.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|15.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|11.0
|Байер (ЛЕ)
|10.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|5
|Франция
|40.5
|2/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|6.750
|54.915
|ПСЖ (ЛЧ)
|17.0
|Лилль (ЛЕ)
|8.0
|Марсель (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|Ренн (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|6
|Португалия
|42
|3/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|8.400
|47.349
|Порто (ЛЧ)
|18.0
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|Брага (ЛЕ)
|9.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|7
|Россия
|26
|1/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|4.333
|38.382
|Краснодар (ЛЧ/ЛЕ)
|10.0
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|7.0
|выбыл
|Зенит (ЛЧ)
|5.0
|выбыл
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|8
|Нидерланды
|34
|2/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|6.800
|36.800
|ПСВ (ЛЕ)
|11.0
|Аякс (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Фейеноорд (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|9
|Бельгия
|29
|2/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|5.800
|36.300
|Брюгге (ЛЧ/ЛЕ)
|10.0
|Антверпен (ЛЕ)
|8.0
|Стандард (ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Шарлеруа (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гент (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|10
|Австрия
|33.5
|2/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|6.700
|35.825
|ЛАСК (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|7.0
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|выбыл
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|11
|Шотландия
|29
|1/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|7.250
|32.125
|Рейнджерс (ЛЕ)
|14.5
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|12
|Украина
|27
|2/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|5.400
|31.700
|Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ)
|10.5
|Шахтер (ЛЧ/ЛЕ)
|10.0
|Заря (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|13
|Турция
|15.5
|0/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|3.100
|30.100
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|6.0
|выбыл
|Сивасспор (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|14
|Дания
|16.5
|0/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|4.125
|27.875
|Митьюлланд (ЛЧ)
|10.5
|выбыл
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Кипр
|16
|0/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|4.000
|27.750
|Омония (ЛЧ/ЛЕ)
|7.5
|выбыл
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|20
|1/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|5.000
|26.250
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|13.5
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Швейцария
|16.5
|1/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|4.125
|25.225
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|10.5
|Базель (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Греция
|21.5
|1/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|4.300
|25.200
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ)
|7.5
|АЕК (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Чехия
|25
|1/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|5.000
|25.000
|Слован (ЛЕ)
|9.5
|выбыл
|Славия (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Спарта (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Хорватия
|22.5
|1/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|4.500
|24.875
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|13.0
|Риека (ЛЕ)
|6.0
|выбыл
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|21
|Израиль
|28
|1/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|7.000
|24.375
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|12.5
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Швеция
|10
|0/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|20.500
|Мальме (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Болгария
|16
|0/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|4.000
|20.375
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|10.0
|выбыл
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|21
|1/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|5.250
|19.750
|Мельде (ЛЧ/ЛЕ)
|12.0
|Русенборг (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|15
|0/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|3.750
|18.200
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|выбыл
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|10
|0/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|2.500
|16.875
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|выбыл
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Венгрия
|17
|0/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|4.250
|15.500
|Ференцварош (ЛЧ)
|10.5
|выбыл
|Фехервар (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Беларусь
|6
|0/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|15.250
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|30
|Польша
|16
|0/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|4.000
|15.125
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|8.0
|выбыл
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10.5
|0/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|8.000
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Ирландия
|7.5
|0/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|7.875
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Армения
|5.5
|0/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|7.375
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|8
|0/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|7.250
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Финляндия
|5.5
|0/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|6.875
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|11
|0/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|6.125
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5.5
|0/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|4.750
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
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