Таблица коэффициентов УЕФА. Зимуем за спиной Шотландии, но без угрозы снизу

Это была особенная неделя в контексте борьбы за позиции в Таблице коэффициентов. Особенная, ведь на кону у Украины стояло не шесть очков, а сразу одиннадцать. Можно было одержать три победы (2+2+2) и бонус за выход в плей-офф Лиги чемпионов (5). А это 2,2 балла в Таблицу коэффициентов - был бы плодовитый урожай.

Реально же взяли три очка, или 0,6 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Неудача? Как посмотреть. Если брать во внимание то обстоятельство, что для Украины еврокубковый сезон мог закончить уже в декабре, а по факту две команды вышли в весну – не все так печально. Огорчает только то, что "Селтик", который проваливал сезон, в последнем туре разродился победой и помог Шотландии снова подняться на одиннадцатую строчку в Таблице коэффициентов.

Такая "мышиная возня" между Украиной и Шотландией была на протяжении всей дистанции группового раунда. Во многом благодаря меньшему делителю (четыре против пяти у Украины) шотландцы зимовать будут на более высокой позиции. Но отрыв от Украины незначительный – 0,425 балла. Было бы неплохо в 1/16-й финала ЛЕ свести "Динамо" с "Рейнджерс".

Австрия по итогам группового раунда потеряла две команды (ЛАСК и "Рапид"), но столько же вывела в плей-офф Лиги Европы. В последнем туре представители этой страны суммарно заработали пять очков, или один балл по конвертации ТК – еще плюс 0,4 относительно Украины. Весной борьба будет два против двух ("Динамо" в 1/16-й не может сыграть против австрийцев, "Шахтер" может сыграть как против "Зальцбурга", так и против "Вольфсбергера"), но с преимуществом Австрии в 4,125 балла в общей Таблице. Это много. Слишком много.

Однако есть и хорошие новости – ниже двенадцатого места Украина точно не финиширует. Турция, которая была реальной угрозой и могла подвинуть нас на тринадцатую позицию, на неделе потерпела два поражения и завершила евросезон. Эту страну опережаем уже на 1,6 балла. Не активны также Дания и Кипр, а Сербия, Швейцария, Греция и Чехия слишком далеко позади.

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Надо заглянуть в недалекое будущее. Если бы прямо сейчас начинался сезон 2021/22, то Украина была бы на одиннадцатом месте ТК в плотной борьбе с Нидерландами, Шотландией и Австрией. Позади – Бельгия на относительно безопасном расстоянии. Поэтому, как бы ни складывался сценарий текущего сезона, надо цепляться за каждое очко с оглядкой на будущее. И присматриваться, кроме очерченных нынешних конкурентов, к результатам Нидерландов, Бельгии и даже России. Ведь если представители "на две головы сильнейшего" чемпионата продолжат тенденцию, то вскоре будут конкурентами в борьбе за место в топ-10. Тенденция же такова, что в 24-х матчах группового этапа текущего сезона четыре российских команды добыли аж одну победу.

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Сезонный рейтинг 2020/ 21 отмечен для Украины показателем 5,400. Средний промежуточный результат. Впереди – пять топ-чемпионатов, а также традиционно крепкие Нидерланды, Бельгия, Австрия. Ну и Шотландия с Израилем. Но то, что две последних Ассоциации опережают Украину в сезонном рейтинге (мы – двенадцатые, Шотландия и Израиль на шестом и седьмом местах соответственно) – скорее не наш провал, а аномальный успех этих стран-выскочек (в плане борьбы в Таблице коэффициентов).

Дальше – пауза. Следующие еврокубковые матчи будут сыграны в конце февраля 2021-го года. Однако четырнадцатого декабря 2020-го состоится еще одно важное для контекста событие – жеребьевка 1/16-й финала ЛЕ. Следите за новостями.

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