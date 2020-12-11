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Таблица коэффициентов УЕФА. Зимуем за спиной Шотландии, но без угрозы снизу

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

И с перспективами на будущее – не все так плохо

Таблица коэффициентов УЕФА. Зимуем за спиной Шотландии, но без угрозы снизу
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это была особенная неделя в контексте борьбы за позиции в Таблице коэффициентов. Особенная, ведь на кону у Украины стояло не шесть очков, а сразу одиннадцать. Можно было одержать три победы (2+2+2) и бонус за выход в плей-офф Лиги чемпионов (5). А это 2,2 балла в Таблицу коэффициентов - был бы плодовитый урожай.

Реально же взяли три очка, или 0,6 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Неудача? Как посмотреть. Если брать во внимание то обстоятельство, что для Украины еврокубковый сезон мог закончить уже в декабре, а по факту две команды вышли в весну – не все так печально. Огорчает только то, что "Селтик", который проваливал сезон, в последнем туре разродился победой и помог Шотландии снова подняться на одиннадцатую строчку в Таблице коэффициентов.

Такая "мышиная возня" между Украиной и Шотландией была на протяжении всей дистанции группового раунда. Во многом благодаря меньшему делителю (четыре против пяти у Украины) шотландцы зимовать будут на более высокой позиции. Но отрыв от Украины незначительный – 0,425 балла. Было бы неплохо в 1/16-й финала ЛЕ свести "Динамо" с "Рейнджерс".

Таблица коэффициентов УЕФА. Зимуем за спиной Шотландии, но без угрозы снизу - изображение 1

Австрия по итогам группового раунда потеряла две команды (ЛАСК и "Рапид"), но столько же вывела в плей-офф Лиги Европы. В последнем туре представители этой страны суммарно заработали пять очков, или один балл по конвертации ТК – еще плюс 0,4 относительно Украины. Весной борьба будет два против двух ("Динамо" в 1/16-й не может сыграть против австрийцев, "Шахтер" может сыграть как против "Зальцбурга", так и против "Вольфсбергера"), но с преимуществом Австрии в 4,125 балла в общей Таблице. Это много. Слишком много.

Однако есть и хорошие новости – ниже двенадцатого места Украина точно не финиширует. Турция, которая была реальной угрозой и могла подвинуть нас на тринадцатую позицию, на неделе потерпела два поражения и завершила евросезон. Эту страну опережаем уже на 1,6 балла. Не активны также Дания и Кипр, а Сербия, Швейцария, Греция и Чехия слишком далеко позади.

***

Надо заглянуть в недалекое будущее. Если бы прямо сейчас начинался сезон 2021/22, то Украина была бы на одиннадцатом месте ТК в плотной борьбе с Нидерландами, Шотландией и Австрией. Позади – Бельгия на относительно безопасном расстоянии. Поэтому, как бы ни складывался сценарий текущего сезона, надо цепляться за каждое очко с оглядкой на будущее. И присматриваться, кроме очерченных нынешних конкурентов, к результатам Нидерландов, Бельгии и даже России. Ведь если представители "на две головы сильнейшего" чемпионата продолжат тенденцию, то вскоре будут конкурентами в борьбе за место в топ-10. Тенденция же такова, что в 24-х матчах группового этапа текущего сезона четыре российских команды добыли аж одну победу.

Таблица коэффициентов УЕФА. Зимуем за спиной Шотландии, но без угрозы снизу - изображение 2

***

Сезонный рейтинг 2020/ 21 отмечен для Украины показателем 5,400. Средний промежуточный результат. Впереди – пять топ-чемпионатов, а также традиционно крепкие Нидерланды, Бельгия, Австрия. Ну и Шотландия с Израилем. Но то, что две последних Ассоциации опережают Украину в сезонном рейтинге (мы – двенадцатые, Шотландия и Израиль на шестом и седьмом местах соответственно) – скорее не наш провал, а аномальный успех этих стран-выскочек (в плане борьбы в Таблице коэффициентов).

Дальше – пауза. Следующие еврокубковые матчи будут сыграны в конце февраля 2021-го года. Однако четырнадцатого декабря 2020-го состоится еще одно важное для контекста событие – жеребьевка 1/16-й финала ЛЕ. Следите за новостями.

Новости Таблицы коэффициентов и наших в еврокубках - в телеграмм-канале атвора >>>

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 97.5 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 13.928 92.283
Барселона (ЛЧ) 19.0
Севилья (ЛЧ) 18.0
Атлетико (ЛЧ) 16.0
Реал (ЛЧ) 16.0
Гранада (ЛЕ) 12.5
Вильярреал (ЛЕ) 9.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 7.0
2 Англия 101.5 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 14.500 90.712
Манчестер Сити (ЛЧ) 20.0
Челси (ЛЧ) 19.0
Ливерпуль (ЛЧ) 18.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 13.5
Арсенал (ЛЕ) 12.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ/ЛЕ) 10.0
Лестер (ЛЕ) 9.0
3 Италия 92 6/7 14.250 17.333 12.642 14.928 13.142 72.295
Ювентус (ЛЧ) 19.0
Аталанта (ЛЧ) 17.0
Лацио (ЛЧ) 17.0
Милан (ЛЕ) 13.0
Интер (ЛЧ) 9.0 выбыл
Рома (ЛЕ) 9.0
Наполи (ЛЕ) 8.0
4 Германия 94.5 6/7 14.571 9.857 15.214 18.714 13.500 71.856
Бавария (ЛЧ) 20.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 18.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 17.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 15.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 11.0
Байер (ЛЕ) 10.0
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 40.5 2/6 14.416 11.500 10.583 11.666 6.750 54.915
ПСЖ (ЛЧ) 17.0
Лилль (ЛЕ) 8.0
Марсель (ЛЧ) 6.0 выбыл
Ренн (ЛЧ) 5.0 выбыл
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 2.0 выбыл
6 Португалия 42 3/5 8.083 9.666 10.900 10.300 8.400 47.349
Порто (ЛЧ) 18.0
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 9.5
Брага (ЛЕ) 9.0
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Россия 26 1/6 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 10.0
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 7.0 выбыл
Зенит (ЛЧ) 5.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
8 Нидерланды 34 2/5 9.100 2.900 8.600 9.400 6.800 36.800
ПСВ (ЛЕ) 11.0
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 9.0
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
9 Бельгия 29 2/5 12.500 2.600 7.800 7.600 5.800 36.300
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 10.0
Антверпен (ЛЕ) 8.0
Стандард (ЛЕ) 7.5 выбыл
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
10 Австрия 33.5 2/5 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825
ЛАСК (ЛЕ) 10.0 выбыл
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 9.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 7.0
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Шотландия 29 1/4 4.375 4.000 6.750 9.750 7.250 32.125
Рейнджерс (ЛЕ) 14.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
12 Украина 27 2/5 5.500 8.000 5.600 7.200 5.400 31.700
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 10.5
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 10.0
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
13 Турция 15.5 0/5 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100
Истанмбул ББ (ЛЧ) 6.0 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 4.0 выбыл
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
14 Дания 16.5 0/4 8.500 5.250 4.875 5.125 4.125 27.875
Митьюлланд (ЛЧ) 10.5 выбыл
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 16 0/4 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 20 1/4 2.875 6.375 6.000 6.000 5.000 26.250
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 13.5
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Швейцария 16.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 4.125 25.225
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 10.5
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Греция 21.5 1/5 5.800 5.100 5.100 4.900 4.300 25.200
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 7.5
АЕК (ЛЕ) 5.0 выбыл
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Чехия 25 1/5 5.500 5.500 6.500 2.500 5.000 25.000
Слован (ЛЕ) 9.5 выбыл
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Спарта (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Хорватия 22.5 1/5 5.125 5.125 5.750 4.375 4.500 24.875
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 13.0
Риека (ЛЕ) 6.0 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Израиль 28 1/4 6.750 5.625 2.625 2.375 7.000 24.375
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 12.5
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 10.0 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 16 0/4 4.250 4.000 4.000 4.125 4.000 20.375
ЦСКА (София) (ЛЕ) 10.0 выбыл
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 21 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 5.250 19.750
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 12.0
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 15 0/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 9.5 выбыл
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 10 0/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 17 0/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
Ференцварош (ЛЧ) 10.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 16 0/4 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
Лех (Познань) (ЛЕ) 8.0 выбыл
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 0/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
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