Таблица коэффициентов УЕФА. Среди конкурентов Украина набрала наименьше, но с самой высокой эффективностью

Стремиться всегда нужно к лучшему, но довольствоваться можно и хорошим. Полтора балла из двух возможных (ничья "Динамо" с "Фенербахче", победа "Ворсклы" над АИКом) – это хороший результат (0,3 по конвертации Таблицы коэффициентов).

Да, главные конкуренты набрали на неделе больше, но стоит понимать, что и возможностей у Норвегии, Швейцарии и Греции было больше. Первая Ассоциация была представлена ​​в первых матчах второго квалификационного раунда четырьмя командами, следующих две – тремя каждая. Так что логичнее смотреть не на то, кто сколько набрал, а на то, кто сколько потерял.

Норвегия разбазарила полтора балла, а два с половиной набрала (0,625 по конвертации Таблицы коэффициентов). Швейцария один потеряла, а два набрала (0,5 по конвертации Таблицы коэффициентов), Греция полтора потеряла, и полтора же набрала (0,375 по конвертации Таблицы коэффициентов). Выходит, что у Украины из этой компании едва ли не самая высокая эффективность – наименьше потерь.

Этим же может похвастаться и Чехия – пол балла потеряно, два с половиной набрано (0,625). Также мы смотрим на хорватов и датчан, которые являются немного отдаленными, но в общем-то опасными конкурентами. Хорватия имеет одну ничью, одну победу и одно поражение (полтора балла – 0,375 по конвертации Таблицы коэффициентов), а Дания – две ничьи и победу (0,4 очка по конвертации Таблицы коэффициентов). Абсолютно все конкуренты набрали больше, но у них уже основная дистанция, а у нас еще только разогрев.

Важный нюанс : у всех участников этой компании, кроме Украины и Дании, очки делятся на четыре, а не на пять.

Как и договаривались раньше, смотрим на результаты Сербии. Две команды на неделе взяли полтора балла (0,375 по конвертации Таблицы коэффициентов) – тоже ничего особенного (не максимум).

Теперь – по отдельным клубам Лиги конференций. Из девяти высокорейтинговых, которые могут понижать корзину "Зари" в случае ее выхода в групповой раунд, проиграли двое. Причем, достаточно существенно: ПАОК - 0:2 от "Левски", "Астана" - 0:5 от "Ракува". Сыграл вничью – один ( "Башакшехир" ), шестеро выиграли. Но в этот список добавляем еще АПОЭЛ, FCSB, БАТЭ и Рапид, провалы которых могут помочь зайти в посев раунда плей-офф "Фиорентине" и "Кельну" (чтобы те не достались "Зари"). Из этой четверки вообще никто не выиграл. FCSB проиграла с минимальным счетом, а БАТЭ и подавно сгорел 0:3. В ответных матчах будет много интересного.

Следим и за теми, кто может понижать корзины "Ворсклы" и "Днепра-1", если эти команды окажутся в групповом этапе Лиги конференций. В этом контексте (вместе с контекстом конкурентов в Таблице коэффициентов) не интересны были только девять матчей раунда (!). Забивать голову всеми результатами не стоит, а вот отметить поражения "Линкольна", "Кайрата", "Нефтчи", "Олимпии", "Мотеруэлла", "Будучности" и "Нью-Сейнтса" можно. Пусть будут на карандаше.

Кстати, "Шкендия" в гостях победила "Валмиеру", а "Университатя Крайова" на поле "Влазнии" добыла ничью 1:1. Это к тому, с кем могут дальше сыграть "Ворскла" и "Заря". Вернее, "Заря" – это уж точно, а вот "Ворскле" еще предстоит сделать рывок. После веселых 3:2 в первом матче, через несколько дней может произойти все, что угодно. Собственно, как и в паре "Фенербахче" – "Динамо".

Единственное, что огорчает – это идентичное время начала обоих украинских ответных матчей. Придется разрываться. Уже меньше чем через неделю.

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