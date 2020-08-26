Луческу о Шахтере: У команды, которая атакует 7 игроками, есть слабые места

Наставник киевского " Динамо " Мирча Луческу подвел свой итог матча за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером" (3:1).

- Какие впечатления от матча и завоевания первого трофея с "Динамо", а также от победы над вашей бывшей командой - "Шахтером"?

- Я очень рад, что мы выиграли Суперкубок. Это нормально, ведь каждый профессиональный футболист и тренер мечтает об этом. Также рад, что ребята выложились и выиграли этот поединок, несмотря на то, что у нас много травмированных футболистов. Конечно, это не может не нравиться.

- Команда уже полностью поняла и прониклась вашими идеями? В чем секрет высокой реализации моментов? Три удара - три гола...

- Поскольку мы выиграли 3:1, значит, выполнили задачу на игру на все 100%. А о том, как ребята понимают мои идеи, спросите лучше у них самих. Мы тщательно анализировали три матча "Шахтера" в Лиге Европы против "Вольфсбурга", "Базеля" и "Интера", поэтому знали их сильные стороны. Конечно, команда, которая атакует 7 футболистами, имеет и слабые места. Их мы и использовали. В общем подготовились очень хорошо, и это было видно на поле.