  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суперкубок Украины
  4. Луческу о Шахтере: У команды, которая атакует 7 игроками, есть слабые места
В тренде
Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу о Шахтере: У команды, которая атакует 7 игроками, есть слабые места

Суперкубок Украины
(2 голосов)
Луческу о Шахтере: У команды, которая атакует 7 игроками, есть слабые места
Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел свой итог матча за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером" (3:1).

- Какие впечатления от матча и завоевания первого трофея с "Динамо", а также от победы над вашей бывшей командой - "Шахтером"?

- Я очень рад, что мы выиграли Суперкубок. Это нормально, ведь каждый профессиональный футболист и тренер мечтает об этом. Также рад, что ребята выложились и выиграли этот поединок, несмотря на то, что у нас много травмированных футболистов. Конечно, это не может не нравиться.

Читайте такжеШахтер – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча

- Команда уже полностью поняла и прониклась вашими идеями? В чем секрет высокой реализации моментов? Три удара - три гола...

- Поскольку мы выиграли 3:1, значит, выполнили задачу на игру на все 100%. А о том, как ребята понимают мои идеи, спросите лучше у них самих. Мы тщательно анализировали три матча "Шахтера" в Лиге Европы против "Вольфсбурга", "Базеля" и "Интера", поэтому знали их сильные стороны. Конечно, команда, которая атакует 7 футболистами, имеет и слабые места. Их мы и использовали. В общем подготовились очень хорошо, и это было видно на поле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Суперкубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
26.08.2020 в 08:18
Мистер тактик. А игроки не нужные Хацу и Михе оказались нужными Луческу и показали уровень. Можно смеяться со старого цыгана под полотенцем, но счет на табло... !!!
Ответить
+5
0
martinchik (Ivano-Frankovsk)
26.08.2020 в 09:29
В цьому й є суть тренерської роботи, щоб знайти не тільки місце на полі для гравця, а й підхід до нього. Психологія в сучасному футболі відіграє велику роль.
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...