Суркис: В матче за Суперкубок Динамо играло фактически дублирующим составом

Вчера "Динамо" одолело "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины (3:1). После поединка президент киевлян Игорь Суркис в интервью ТК "Футбол" прокомментировал результат своей команды.

"Шахтер" – очень сильная команда. Мы проявили, прежде всего, свои бойцовские качества. У нас не было огромной группы игроков основного состава. Атакующая линия – это Вербич, Шепелев и Цыганков. Также вся линия защиты. Мы фактически играли дублирующим составом.

Да, эти люди готовились к матчу за Суперкубок. Но Сироте надо добавлять. Кендзёра – футболист основного состава, но он играл не на своей позиции. Потому, считаю, бойцовские качества и хорошая реализация моментов были на самом высоком уровне", - сказал Суркис.