  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суперкубок Украины
  4. Суркис: В матче за Суперкубок Динамо играло фактически дублирующим составом
В тренде
Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: В матче за Суперкубок Динамо играло фактически дублирующим составом

Суперкубок Украины
(3 голосов)

Президент Динамо подвел итог битвы с Шахтером

Суркис: В матче за Суперкубок Динамо играло фактически дублирующим составом
Новина українською

Вчера "Динамо" одолело "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины (3:1). После поединка президент киевлян Игорь Суркис в интервью ТК "Футбол" прокомментировал результат своей команды.

"Шахтер" – очень сильная команда. Мы проявили, прежде всего, свои бойцовские качества. У нас не было огромной группы игроков основного состава. Атакующая линия – это Вербич, Шепелев и Цыганков. Также вся линия защиты. Мы фактически играли дублирующим составом.

Да, эти люди готовились к матчу за Суперкубок. Но Сироте надо добавлять. Кендзёра – футболист основного состава, но он играл не на своей позиции. Потому, считаю, бойцовские качества и хорошая реализация моментов были на самом высоком уровне", - сказал Суркис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
26.08.2020 в 20:14
Страшно представить, что основа сделает с бедными Реалами, Барселона, ПСЖ и прочими в ЛЧ, если дубль ВКДК порвал, как Тузик тряпку, самого полуфиналиста ЛЕ...
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
26.08.2020 в 19:55
Ну, началось! Великий стратег и тактик, Хозяин взял микрофон. Основной состав- это те, кто недавно бесславно проиграл Колосу?! Для игроков, болельщиков Динамо, всех любителей футбола лучше, когда он молчит!
Ответить
+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
26.08.2020 в 20:38
Вы не понимаете, это другое (с)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...