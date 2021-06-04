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Суркис про Суперкубок: Двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла играть в другом городе

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Где состоится матч за Суперкубок пока что непонятно

Суркис про Суперкубок: Двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла играть в другом городе

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о возможном месте проведения матча за Суперкубок Украины-2021.

"Рассматривались два варианта - Одесса и Киев. Нас устраивают оба, но если рассуждать логически, то двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла ехать играть в другой город.

Мое мнение - если поле НСК "Олимпийский" будет готово к матчу, то надо играть в столице. Но какое решение примут, такое и будет, для нас не проблема сыграть в Одессе", - сказал Суркис.

Напомним, что поединок состоится 24 июля.

Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Динамо

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