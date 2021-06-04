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Суркис про Суперкубок: Двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла играть в другом городе
Где состоится матч за Суперкубок пока что непонятно
fcdynamo.kiev.ua
Президент "
"Рассматривались два варианта - Одесса и Киев. Нас устраивают оба, но если рассуждать логически, то двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла ехать играть в другой город.
Мое мнение - если поле НСК "Олимпийский" будет готово к матчу, то надо играть в столице. Но какое решение примут, такое и будет, для нас не проблема сыграть в Одессе", - сказал Суркис.
Напомним, что поединок состоится 24 июля.
Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".
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