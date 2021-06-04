Суркис про Суперкубок: Двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла играть в другом городе

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался о возможном месте проведения матча за Суперкубок Украины-2021.

"Рассматривались два варианта - Одесса и Киев. Нас устраивают оба, но если рассуждать логически, то двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла ехать играть в другой город.

Мое мнение - если поле НСК "Олимпийский" будет готово к матчу, то надо играть в столице. Но какое решение примут, такое и будет, для нас не проблема сыграть в Одессе", - сказал Суркис.