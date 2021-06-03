Не Киев? УАФ удалила информацию о месте проведения матча за Суперкубок

Сегодня, 3 июня, УАФ утвердила время и место проведения матча за Суперкубок Украины сезона 2021/22.

Изначально сайт УАФ сообщил, что поединок состоится 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Однако чуть позже новость была откорректирована – дата проведения матча (24 июля) осталась прежней, но вот места проведения поединка в новости уже не было. Также убрал новость с главной и официальный сайт УПЛ.

Отметим, что ранее на проведение поединка кроме Киева также претендовала и Одесса.

Также напомним, что сейчас на "Олимпийском" проходят работы по замене газона .

Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".