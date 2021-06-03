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Не Киев? УАФ удалила информацию о месте проведения матча за Суперкубок
На Олимпийском меняют газон
uaf.ua
Сегодня, 3 июня, УАФ
Изначально сайт УАФ сообщил, что поединок состоится 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".
Однако чуть позже новость была откорректирована – дата проведения матча (24 июля) осталась прежней, но вот места проведения поединка в новости уже не было. Также убрал новость с главной и официальный сайт УПЛ.
Отметим, что ранее на проведение поединка кроме Киева также претендовала и Одесса.
Также напомним, что сейчас на "Олимпийском"
Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".
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