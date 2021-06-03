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Не Киев? УАФ удалила информацию о месте проведения матча за Суперкубок

Суперкубок Украины
(1 голосов)

На Олимпийском меняют газон

Не Киев? УАФ удалила информацию о месте проведения матча за Суперкубок

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 3 июня, УАФ утвердила время и место проведения матча за Суперкубок Украины сезона 2021/22.

Изначально сайт УАФ сообщил, что поединок состоится 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Однако чуть позже новость была откорректирована – дата проведения матча (24 июля) осталась прежней, но вот места проведения поединка в новости уже не было. Также убрал новость с главной и официальный сайт УПЛ.

Отметим, что ранее на проведение поединка кроме Киева также претендовала и Одесса.

Также напомним, что сейчас на "Олимпийском" проходят работы по замене газона.

Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", и серебряный призер УПЛ - донецкий "Шахтер".

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 19:24
давайте к нам в Запорожье,стадион хоть и небольшой, но газон лучший в Украине
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prockop4uck (Киев)
03.06.2021 в 19:05
Вы месяцы попутали, грамотеи.
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