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Попов: Перенос матча за Суперкубок - разумное решение. Футболисты ведь люди, а не роботы

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Тяжелый сезон

Попов: Перенос матча за Суперкубок - разумное решение. Футболисты ведь люди, а не роботы

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов высказался о переносе матча за Суперкубок Украины с 24 июля на 22 сентября 2021 года.

"Думаю, это разумное решение со стороны УАФ, потому что это плюс как для "Динамо", так и для "Шахтера".

Больше времени на подготовку, после такого тяжелого сезона, плюс сборная – не было практически выходных и отпуска.

Нужно давать какую-то паузу, это ведь люди, а не роботы, поэтому я считаю, что это разумно.

Обе команды будут играть на победу, но я думаю, что удача нам улыбнется и мы заберем Суперкубок" – сказал Попов.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
10.07.2021 в 00:49
Мне ваш суперкубок в сентябре и нaxeр не нужен будет.
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ts0y (Чернигов)
10.07.2021 в 00:39
А потом удивляемся, а почему это нас раскатывают те , кто в боксинг дей играет через 2 на 3-ий, а некоторым так вообще 2 матча с интервалом менее 24-ех часов непереносят))) или там роботы
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