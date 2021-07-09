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Попов: Перенос матча за Суперкубок - разумное решение. Футболисты ведь люди, а не роботы
Тяжелый сезон
Защитник "Динамо" Денис Попов высказался о
"Думаю, это разумное решение со стороны УАФ, потому что это плюс как для "Динамо", так и для "Шахтера".
Больше времени на подготовку, после такого тяжелого сезона, плюс сборная – не было практически выходных и отпуска.
Нужно давать какую-то паузу, это ведь люди, а не роботы, поэтому я считаю, что это разумно.
Обе команды будут играть на победу, но я думаю, что удача нам улыбнется и мы заберем Суперкубок" – сказал Попов.
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