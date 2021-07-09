Попов: Перенос матча за Суперкубок - разумное решение. Футболисты ведь люди, а не роботы

Защитник "Динамо" Денис Попов высказался о переносе матча за Суперкубок Украины с 24 июля на 22 сентября 2021 года.

"Думаю, это разумное решение со стороны УАФ, потому что это плюс как для "Динамо", так и для "Шахтера".

Больше времени на подготовку, после такого тяжелого сезона, плюс сборная – не было практически выходных и отпуска.

Нужно давать какую-то паузу, это ведь люди, а не роботы, поэтому я считаю, что это разумно.

Обе команды будут играть на победу, но я думаю, что удача нам улыбнется и мы заберем Суперкубок" – сказал Попов.