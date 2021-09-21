Грачев - о Суперкубке: Не думаю, что команды будут отдаваться на 100%, через 2-3 сезона турнир изживет себя

Экс-игрок " Шахтера " Виктор Грачев рассказал о предстоящем матче донецкого клуба против "Динамо" в Суперкубке Украины, который состоится в среду, 22 сентября.

– В лучшей форме к этому матчу подходит "Динамо", потому что команда лидирует в УПЛ, сыграла 0:0 с "Бенфикой" в ЛЧ. Киевский клуб – фаворит этого противостояния, вопросов нет. Де Дзерби еще только разбирается с командой и футболистами, а Луческу уже разобрался.

У горняков чередуются хорошие матчи со встречами не очень высокого уровня. Но проход двух стадий квалификации ЛЧ и выход в групповой этап говорят, что у команды есть потенциал. А как его использовать – другой вопрос. Пройти "Генк" и "Монако", наверное, не под силу другим украинским клубам. Но другой вопрос – невыразительные матчи в чемпионате.

Кому из тренеров больше нужна победа в Суперкубке? Думаю, через 2-3 сезона этот турнир изживет себя. Он ничего не дает, это просто одна игра. Для болельщиков это хорошо – лишняя игра "Динамо" против "Шахтера", удовольствие от просмотра. Больше этот Суперкубок ничего не значит, ни для одной команды в Европе. Он не дает никаких привилегий или статуса.

С одной и другой стороны это будет разведывательный матч перед встречей 3 октября ("Динамо" примет "Шахтер" в 10-м туре УПЛ – прим.). Команды посмотрят, кто на что способен. Не думаю, что команды будут отдаваться на 100%. Наверное, будут изменения и в стартовых составах. Это больше будет подготовка к матчу 3 октября. А вот там будет настоящее дерби. Результат матча за Суперкубок не будет таким важным, это просто дополнительная эмоция.

– Еще 10 лет назад в матчах "Динамо" – "Шахтер" были зарубы, а сейчас футболисты этих команд вместе играют в компьютерные игры. Это хорошо или плохо?

– Людям, которые приходят на стадион, не важно, кто с кем дружит и в какие игры играет. Они хотят получать удовольствие от игры команд. После игры – это нормальное явление. Но во время матча вся страна должна чувствовать, что играют две большие команды.

– Аншлаг будет?

– Болельщики не позволят командам ходить пешком по полю. 15-20 лет назад болельщики ходили на футболистов, а сегодня – на команды.