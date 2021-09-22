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Шахтер и Динамо определились с формой на матч за Суперкубок
Команды сыграют в традиционных для себя цветах
Сегодня, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" определится обладатель Суперкубка Украины 2021 года.
В матче за трофей киевское "Динамо" сойдется с донецким "Шахтером".
Утром в день игры на арене будущего противостояния состоялось предматчевое совещание, на котором были утверждены ключевые вопросы по организации матча. В том числе была определена форма, в которой соперники выйдут на поле.
Так, "Динамо" сыграет в бело-голубом комплекте экипировки, а вратарь киевлян - в серой форме. Футболисты "Шахтера" выйдут в оранжевых футболках и черных шортах, а голкипер - в зеленом комплекте.
Поединок начнется в 21:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию данного матча.
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