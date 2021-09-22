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Михалик: Сегодня буду персонально болеть за Бущана, который помог с билетом на матч
Ну и за Динамо, конечно же
Фото: sport.24tv.ua / Автор: неизвестен
Экс-игрок "
"С Суперкубком у меня связаны приятные воспоминания. В сезоне 2007 года мне в поединке с "Шахтером" в Одессе удалось оформить "дубль" и, хотя во втором тайме "горняки" отыгрались, всё же, в серии послематчевых пенальти "Динамо", выступавшее в экспериментальном составе, удалось отпраздновать победу. Если откровенно, тот поединок и сейчас перед глазами.
Я сегодня собираюсь на НСК "Олимпийский" и буду болеть за "Динамо" и персонально — за вратаря Георгия Бущана, который помог с билетом на матч.
Сложно кому-то отдать предпочтение. Наверное, в психологическом аспекте "Динамо" будет иметь преимущество, принимая во внимание недавнее сенсационное поражение "Шахтера" от "Шерифа" в Лиге чемпионов. Хотя поединки "Динамо" с "Шахтером" настолько принципиальны, что футболистам на них особо настраиваться не нужно. Все хотят показать себя с наилучшей стороны, да и "горнякам" нужно реабилитироваться за конфуз в Тирасполе. Поэтому нас ждет очень интересное противостояние, скорее всего, на встречных курсах, ведь при Mирче Луческу "Динамо" уже не принадлежит к тем командам, которые позволяют сопернику подолгу контролировать мяч.
Склоняюсь к тому, что судьбу поединка может решить один меткий "выстрел", - сказал Михалик.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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