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Михалик: Сегодня буду персонально болеть за Бущана, который помог с билетом на матч

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Ну и за Динамо, конечно же

Михалик: Сегодня буду персонально болеть за Бущана, который помог с билетом на матч

Фото: sport.24tv.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Тарас Mихалик высказал свое предположение, кто сегодня будет доминировать на НСК "Олимпийский" в матче за Суперкубок.

"С Суперкубком у меня связаны приятные воспоминания. В сезоне 2007 года мне в поединке с "Шахтером" в Одессе удалось оформить "дубль" и, хотя во втором тайме "горняки" отыгрались, всё же, в серии послематчевых пенальти "Динамо", выступавшее в экспериментальном составе, удалось отпраздновать победу. Если откровенно, тот поединок и сейчас перед глазами.

Я сегодня собираюсь на НСК "Олимпийский" и буду болеть за "Динамо" и персонально — за вратаря Георгия Бущана, который помог с билетом на матч.

Сложно кому-то отдать предпочтение. Наверное, в психологическом аспекте "Динамо" будет иметь преимущество, принимая во внимание недавнее сенсационное поражение "Шахтера" от "Шерифа" в Лиге чемпионов. Хотя поединки "Динамо" с "Шахтером" настолько принципиальны, что футболистам на них особо настраиваться не нужно. Все хотят показать себя с наилучшей стороны, да и "горнякам" нужно реабилитироваться за конфуз в Тирасполе. Поэтому нас ждет очень интересное противостояние, скорее всего, на встречных курсах, ведь при Mирче Луческу "Динамо" уже не принадлежит к тем командам, которые позволяют сопернику подолгу контролировать мяч.

Склоняюсь к тому, что судьбу поединка может решить один меткий "выстрел", - сказал Михалик.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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aleks68
22.09.2021 в 22:16
бедолага не за что билет купить?кормилец продажный
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0
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старий фан (Рівне)
22.09.2021 в 21:43
Ще один кармілєц.
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0
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Serega1111 (Киев)
22.09.2021 в 21:06
А что в ка.ца.пистане даже на билет не заработал?
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Соколов (Никополь)
22.09.2021 в 20:55
А что денег нет на билет иди все раскупили ?
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0
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ascent (Луксор)
22.09.2021 в 20:48
Помог? А что все билеты раскупили или цена большая или самому влом было купить? А если бы Пятов с билетами помог, то за Шахтер бы болел?
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