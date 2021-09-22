Михалик: Сегодня буду персонально болеть за Бущана, который помог с билетом на матч

Экс-игрок " Динамо " Тарас Mихалик высказал свое предположение, кто сегодня будет доминировать на НСК "Олимпийский" в матче за Суперкубок.

"С Суперкубком у меня связаны приятные воспоминания. В сезоне 2007 года мне в поединке с "Шахтером" в Одессе удалось оформить "дубль" и, хотя во втором тайме "горняки" отыгрались, всё же, в серии послематчевых пенальти "Динамо", выступавшее в экспериментальном составе, удалось отпраздновать победу. Если откровенно, тот поединок и сейчас перед глазами.

Я сегодня собираюсь на НСК "Олимпийский" и буду болеть за "Динамо" и персонально — за вратаря Георгия Бущана, который помог с билетом на матч.

Сложно кому-то отдать предпочтение. Наверное, в психологическом аспекте "Динамо" будет иметь преимущество, принимая во внимание недавнее сенсационное поражение "Шахтера" от "Шерифа" в Лиге чемпионов. Хотя поединки "Динамо" с "Шахтером" настолько принципиальны, что футболистам на них особо настраиваться не нужно. Все хотят показать себя с наилучшей стороны, да и "горнякам" нужно реабилитироваться за конфуз в Тирасполе. Поэтому нас ждет очень интересное противостояние, скорее всего, на встречных курсах, ведь при Mирче Луческу "Динамо" уже не принадлежит к тем командам, которые позволяют сопернику подолгу контролировать мяч.

Склоняюсь к тому, что судьбу поединка может решить один меткий "выстрел", - сказал Михалик.