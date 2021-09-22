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Суперкубок Украины

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Степаненко, Шапаренко, Супряга и Сирота. Стартовые составы команд на Суперкубок

Суперкубок Украины
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Степаненко, Шапаренко, Супряга и Сирота. Стартовые составы команд на Суперкубок

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в Киеве на Олимпийском состоится первое в сезоне украинское дерби – в матче за Суперкубок сыграют Шахтер и Динамо.

Уже известны стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Патрик, Педриньо, Траоре.

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков, Супряга

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (18)
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тутти-10 (Сумська область)
22.09.2021 в 20:24
З одинадцяти постів - пять від колібрі! Знаву у сусіда підібрав пароль від вай-фаю
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 20:25
Бе-бе-бе....
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0
-2
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Romerik (YNWA)
22.09.2021 в 20:17
Ну Супряга то сильно. Скаути серії А напряглись... А якщо серйозно, то що це взагалі від Луческу. І питання, шо Караваєв вже плотно і в клубі присів? Просто за Динамо не дуже моніторю...
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+1
-2
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Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 20:22
Якщо Супряга заб"є, ти признаєш, що ти Вася с Горлівки ??? Не будеш біженець ховатись за європейськими символами !
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+2
-1
аалекс ( Крым)
22.09.2021 в 20:17
Ну составы боевые, значит настрой серьезный, несмотря на статус матча.
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 20:12
Шахтер!!!!! Только победа!!!!!!!!
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+1
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 20:23
Мозг зерняти мака ! Але кричить макака !
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 20:24
Поганенько?))
0
-2
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Spokoyno (Київ)
22.09.2021 в 20:11
Ну Шахтар точно не буде окопуватись у власному карному майданчику От і перевіримо, чи спроможний Супряга знайти вільний простір!
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+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 20:09
А где же сборник Тымчик?)))) Когда он играл в составе последний раз? Зато в сборную берут))))
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0
-2
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
22.09.2021 в 20:18
Наверное там, где и Судаков.
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+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 20:24
Он хоть на замены выходит!
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 20:06
Траоре, наваляй им полную торбу!
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+1
-5
DesnaUA (Чернигов)
22.09.2021 в 20:09
В свою нору кротячую только наваляете)))
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+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 20:09
За Десну хапнул?
0
-3
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Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 20:25
Ти ж чмо гнав на негрів ! Тепер ти в дупу чмокаєш Траоре ???
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
22.09.2021 в 20:05
Супруга? Опять Луческо экспериментирует.
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+1
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 20:05
Супряга))))) Кайф!!! Посмотрю с удовольствием!
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0
-3


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