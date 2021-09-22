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Степаненко, Шапаренко, Супряга и Сирота. Стартовые составы команд на Суперкубок
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня в Киеве на Олимпийском состоится первое в сезоне украинское дерби – в матче за Суперкубок сыграют Шахтер и Динамо.
Уже известны стартовые составы команд:
Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Патрик, Педриньо, Траоре.
Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков, Супряга
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" начнется сегодня в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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