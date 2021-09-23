Луческу назвал двух игроков Динамо, которых не хватало в матче с Шахтером

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги поражения от "Шахтера" (0:3) в матче за Суперкубок Украины.

- В таких играх не бывает мелочей. Одна грубая ошибка сразу дестабилизировала ситуацию. Проникающая передача на Миколенко не должна была пройти, после чего его еще и обыграл соперник. А дальше в штрафной площадке не разобрались с Траоре. Наверное, сказывается отсутствие опыта у наших молодых центральных защитников.

После пропущенного гола ситуация поменялась – "Шахтер" поймал кураж и уверенность, а у наших игроков появилась боязнь играть, они потухли, начали действовать длинными передачами, тогда как я просил контролировать мяч. Это и испортило игру.

- Вы проводите четвертый матч против "Шахтера" во главе "Динамо", и два раза проигрывали со счетом 0:3. Является ли это для вас болезненным?

- Наша команда почти год не проигрывала "Шахтеру". Тяжело удержать мотивацию игроков на высоком уровне и, судя по всему, спад пришелся именно на эту игру. Мы должны все серьезно проанализировать и двигаться дальше, к следующим играм.

- Как можете оценить игру Супряги?

-Отсутствие тех же Беседина и Попова сказывается в таких играх, где нужны силовые качества и другая скорость. Однако любое объяснение будет выглядеть как оправдание с моей стороны, а я не хочу извиняться. "Шахтер" сегодня был сильнее и сыграл лучше", - отметил Луческу.