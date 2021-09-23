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Белик - о Суперкубке: Это моделирование игры против Интера

Суперкубок Украины
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Эксперт говорит, что таких матчей в Украине играется немного

Белик - о Суперкубке: Это моделирование игры против Интера

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу "Шахтера" над "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (3:0).

"По игре "Шахтер" выиграл заслуженно. Меня порадовало, что на протяжении всего матча "Шахтер" сохранил баланс. Команда знала, как действовать. При счете 1:0 команда все равно продолжала гнуть свою линию, забила второй мяч. С 50-ой до 70-ой минуты был очень хороший отрезок в исполнении "Шахтера", что касается игры в обороне.

Это моделирование игры против "Интера". Мало таких моментов в чемпионате Украины, когда "Шахтер" может большими силами обороняться и выходить из мощного прессинга. Преимущество "Динамо" на первых минутах связываю с травмой Матвиенко. У него была открытая рана и ему долго перематывали голову", - сказал Белик.

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В статье: Алексей Белик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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knmua(Киев) (Киев)
23.09.2021 в 18:57
Если это моделирование против Интера, то Шахтер обновит свой рекорд по пропущенным
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.09.2021 в 18:42
"Моделирование" игры против Интера мы видели с молдаванами.
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