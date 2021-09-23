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Белик - о Суперкубке: Это моделирование игры против Интера
Эксперт говорит, что таких матчей в Украине играется немного
Александр Приходько - UA-Футбол
Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал
"По игре "Шахтер" выиграл заслуженно. Меня порадовало, что на протяжении всего матча "Шахтер" сохранил баланс. Команда знала, как действовать. При счете 1:0 команда все равно продолжала гнуть свою линию, забила второй мяч. С 50-ой до 70-ой минуты был очень хороший отрезок в исполнении "Шахтера", что касается игры в обороне.
Это моделирование игры против "Интера". Мало таких моментов в чемпионате Украины, когда "Шахтер" может большими силами обороняться и выходить из мощного прессинга. Преимущество "Динамо" на первых минутах связываю с травмой Матвиенко. У него была открытая рана и ему долго перематывали голову", - сказал Белик.
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