Белик - о Суперкубке: Это моделирование игры против Интера

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу "Шахтера" над "Динамо" в матче за Суперкубок Украины (3:0).

"По игре "Шахтер" выиграл заслуженно. Меня порадовало, что на протяжении всего матча "Шахтер" сохранил баланс. Команда знала, как действовать. При счете 1:0 команда все равно продолжала гнуть свою линию, забила второй мяч. С 50-ой до 70-ой минуты был очень хороший отрезок в исполнении "Шахтера", что касается игры в обороне.

Это моделирование игры против "Интера". Мало таких моментов в чемпионате Украины, когда "Шахтер" может большими силами обороняться и выходить из мощного прессинга. Преимущество "Динамо" на первых минутах связываю с травмой Матвиенко. У него была открытая рана и ему долго перематывали голову", - сказал Белик.