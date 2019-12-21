Динамо досрочно вернёт Русина из аренды – СМИ
Вторую часть сезона Назарий проведёт в составе киевлян
Назарий Русин вернётся в расположение "Динамо" после зимнего отпуска, сообщает dynamo.kiev.ua.
Летом "Заря" договорилась о годичной аренде 21-летнего форварда, однако в контракте есть пункт о возможности досрочного возвращения игрока в состав киевлян.
Судя по всему, это решение связано с месячным отстранением Артёма Беседина из-за проваленного допинг-теста.
На счету Русина 5 голов и 4 ассиста в 14 матчах УПЛ за луганчан. Ещё два мяча он забил в трёх играх квалификации Лиги Европы.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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