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Динамо досрочно вернёт Русина из аренды – СМИ

Трансферы
(5 голосов)

Вторую часть сезона Назарий проведёт в составе киевлян

Динамо досрочно вернёт Русина из аренды – СМИ
Новина українською

Назарий Русин вернётся в расположение "Динамо" после зимнего отпуска, сообщает dynamo.kiev.ua.

Летом "Заря" договорилась о годичной аренде 21-летнего форварда, однако в контракте есть пункт о возможности досрочного возвращения игрока в состав киевлян.

Судя по всему, это решение связано с месячным отстранением Артёма Беседина из-за проваленного допинг-теста.

На счету Русина 5 голов и 4 ассиста в 14 матчах УПЛ за луганчан. Ещё два мяча он забил в трёх играх квалификации Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
dynamo.kiev.ua
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Комментарии (1)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
21.12.2019 в 10:58
Кто там в дубле ДК в атаке бегает, пора заказывать луганскую футболку.
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