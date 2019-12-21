Динамо досрочно вернёт Русина из аренды – СМИ

Назарий Русин вернётся в расположение "Динамо" после зимнего отпуска, сообщает dynamo.kiev.ua.

Летом "Заря" договорилась о годичной аренде 21-летнего форварда, однако в контракте есть пункт о возможности досрочного возвращения игрока в состав киевлян.

Судя по всему, это решение связано с месячным отстранением Артёма Беседина из-за проваленного допинг-теста.

На счету Русина 5 голов и 4 ассиста в 14 матчах УПЛ за луганчан. Ещё два мяча он забил в трёх играх квалификации Лиги Европы.