Динамо ничего не получит от Коринтианс за Сидклея - СМИ
Зато разгрузит бюджет
Бразильский "Коринтианс" ничего не заплатит киевскому "Динамо" за аренду защитника Сидклея. Зато клуб возьмет на себя 100% зарплаты игрока.
По информации источника Yahoo Esportes, Сидклей получит бонус при подписании контракта с бразильским клубом.
Также оговорена сумма возможного трансфера по окончании арендного соглашения в конце 2020 года.
Переход игрока должен состояться в ближайшее время. В этом сезоне Сидклей не провёл ни одного официального матча за первую команду "Динамо".
На сайте Transfermarkt уже обновлена информация о 26-летнего игрока, а начало действия арендного соглашения между "Динамо" и "Коринтианс" указано "1 января 2020".