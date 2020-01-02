Динамо ничего не получит от Коринтианс за Сидклея - СМИ

Бразильский "Коринтианс" ничего не заплатит киевскому "Динамо" за аренду защитника Сидклея. Зато клуб возьмет на себя 100% зарплаты игрока.

По информации источника Yahoo Esportes, Сидклей получит бонус при подписании контракта с бразильским клубом.

Также оговорена сумма возможного трансфера по окончании арендного соглашения в конце 2020 года.

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Переход игрока должен состояться в ближайшее время. В этом сезоне Сидклей не провёл ни одного официального матча за первую команду "Динамо".

На сайте Transfermarkt уже обновлена ​​информация о 26-летнего игрока, а начало действия арендного соглашения между "Динамо" и "Коринтианс" указано "1 января 2020".