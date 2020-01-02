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Динамо ничего не получит от Коринтианс за Сидклея - СМИ

Трансферы
(2 голосов)

Зато разгрузит бюджет

Динамо ничего не получит от Коринтианс за Сидклея - СМИ
Новина українською

Бразильский "Коринтианс" ничего не заплатит киевскому "Динамо" за аренду защитника Сидклея. Зато клуб возьмет на себя 100% зарплаты игрока.

По информации источника Yahoo Esportes, Сидклей получит бонус при подписании контракта с бразильским клубом.

Также оговорена сумма возможного трансфера по окончании арендного соглашения в конце 2020 года.

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Переход игрока должен состояться в ближайшее время. В этом сезоне Сидклей не провёл ни одного официального матча за первую команду "Динамо".

На сайте Transfermarkt уже обновлена ​​информация о 26-летнего игрока, а начало действия арендного соглашения между "Динамо" и "Коринтианс" указано "1 января 2020".

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В статье: Бразилия Коринтианс (Бразилия) Динамо (Киев) Сидклей
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
02.01.2020 в 14:37
Горе менеджеры, вот это я понимаю уровень...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2020 в 14:17
Відмінна трансферна політика ДК! Купляйте краще бідних негрів та робіть з них гравців, як приміром в Бельгії. Може тоді буде якийсь зиск. З десятки двоє- троє заграють, а інших за тарілку супу в аренду здасте.
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