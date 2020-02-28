Названа сумма, за которую Динамо избавилось от Кадара
Киевляне за него в свое время заплатили 2,5 млн евро
Венгерский легионер киевского "Динамо" Тамаш Кадар перешел в китайский "Шаньдун Лунэн" за 3 миллиона евро.
Такую сумму указывает портал Transfermarkt.
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Контракт защитника с китайским клубом будет рассчитан до 31 декабря 2023 года.
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Комментарии (2)
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СашаXM (Хмельницкий)
28.02.2020 в 10:59
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.02.2020 в 10:54
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