  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Названа сумма, за которую Динамо избавилось от Кадара
В тренде

Названа сумма, за которую Динамо избавилось от Кадара

Трансферы
(1 голосов)

Киевляне за него в свое время заплатили 2,5 млн евро

Названа сумма, за которую Динамо избавилось от Кадара
Новина українською

Венгерский легионер киевского "Динамо" Тамаш Кадар перешел в китайский "Шаньдун Лунэн" за 3 миллиона евро.

Такую сумму указывает портал Transfermarkt.

Читайте такжеТамаш Кадар переходит в китайский клуб

Контракт защитника с китайским клубом будет рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шаньдун Лунэн (Китай) Тамаш Кадар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
28.02.2020 в 10:59
цена явно занижена )) для налоговой? китаёзы по таким смешным ценам не покупают иностранцев им дешевле своих ставить, так как ограничения на количество легионеров жесткое, им толку брать такого ) думаю в 10 как мин стал если не больше.
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.02.2020 в 10:54
Ще й наварилися на цьому непотребі, хоча зважаючи скільки він привіз то ну його нах цей навар
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...