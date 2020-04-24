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Вадим Шаблий прокомментировал интерес иностранных клубов к Миколенко и Попову

Трансферы
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Интерес есть, но желания - нету

Вадим Шаблий прокомментировал интерес иностранных клубов к Миколенко и Попову
Новина українською

Футбольный агент, который сотрудничает с наибольшим количеством украинских футболистов, Вадим Шаблий, высказался об интересе клубов Европы, в частности итальянских, в услугах защитников киевского "Динамо" Виталия Миколенко и Дениса Попова.

Повышенное внимание к Миколенко, как и к Денису Попову, по мнению агента, объяснить просто - ребята играют в основном составе "Динамо".

К тому же Виталий еще и игрок основы сборной, и при этом ему всего лишь 20 лет. Конечно, этот молодой исполнитель интересен многим клубам, но где-то его позиция прочно закрыта, а где-то планируют кого-то продать.

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Да и у самих футболистов, в их клуба нет огромного желания осуществить трансфер любой ценой. У ребят хватает мотивации выступать в "Динамо", там к ним хорошо относятся.

Просто уйти из "Динамо"? Так вопрос не стоит. Уверен, что президент клуба будет заинтересован в том, чтобы эти футболисты попали только в хорошие руки.

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В статье: Динамо (Киев) Вадим Шаблий Виталий Миколенко Денис Попов
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