Еще один претендент на Тайсона: турецкий гранд интересуется хавбеком Шахтера
Контракт Тайсона с горняками действует еще год
Хавбек "Шахтера" Тайсон заинтересовал "Фенербахче", сообщает Fotomac.
Стамбульский клуб летом планирует усилить атакующую линию и рассматривает бразильца как одного из кандидатов, конкуренция с "Ромой" никого не пугает.
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Турецкий гранд давно присматривается к Тайсону и готов сделать серьезное предложение по трансферу.
Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" заканчивается в июне 2021 года. Сам игрок "горняков" говорил, что хотел бы вернуться в бразильский "Интернасьонал".
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