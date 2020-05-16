Еще один претендент на Тайсона: турецкий гранд интересуется хавбеком Шахтера

Хавбек "Шахтера" Тайсон заинтересовал "Фенербахче", сообщает Fotomac.

Стамбульский клуб летом планирует усилить атакующую линию и рассматривает бразильца как одного из кандидатов, конкуренция с "Ромой" никого не пугает.

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Турецкий гранд давно присматривается к Тайсону и готов сделать серьезное предложение по трансферу.

Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" заканчивается в июне 2021 года. Сам игрок "горняков" говорил, что хотел бы вернуться в бразильский "Интернасьонал".